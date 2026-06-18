Στον Εθνικό και τη νέα σεζόν η Τσιουγκρή

Η Νίκη Τσιουγκρή θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών του Εθνικού και τη σεζόν 2026-27, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πορευτούν μαζί για ακόμη μία χρονιά.

Η 20χρονη φουνταριστή αποκτήθηκε από τον Εθνικό το περασμένο καλοκαίρι, μετά τη θητεία της στη γαλλική Λιλ, και κατάφερε να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις της.

Στο πρωτάθλημα σημείωσε 41 γκολ, συμβάλλοντας σημαντικά στην πορεία του Εθνικού προς την τρίτη θέση της τελικής κατάταξης.

Η ανακοίνωση του Εθνικού:

«Ο Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Νίκη Τσιούγκρη για τη σεζόν 2026-2027!

Η νεαρή φουνταριστός θα φορέσει για δεύτερη σερί χρονιά το σκουφάκι του Εθνικού, συνεχίζοντας την πορεία της σε ένα περιβάλλον που πιστεύει στις δυνατότητές της και επενδύει στο μέλλον.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Νίκη έχει ήδη αποδείξει πως διαθέτει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο. Δυναμική στη θέση της φουνταριστού, με πάθος και αγωνιστικό χαρακτήρα, αποτελεί μία από τις πιο ελπιδοφόρες αθλήτριες της νέας γενιάς.

Η παρουσία της δίνει πολύτιμες λύσεις στην ομάδα μας και η εξέλιξή της αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Νίκη, σου ευχόμαστε μια χρονιά γεμάτη υγεία, επιτυχίες και ακόμη περισσότερες διακρίσεις με το σκουφάκι του Εθνικού!»