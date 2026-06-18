Ιταλικά ΜΜΕ: Ποια είναι τα δεδομένα για το μέλλον του Μπιάνκο στον ΠΑΟΚ

Δεν κλείνουν οριστικά την υπόθεση παραμονής του Αλεσάντρο Μπιάνκο οι Ιταλοί, υπογραμμίζοντας πως θα συζητηθεί σε νέα βάση...

Με το φινάλε της σεζόν, ολοκληρώθηκε και ο δανεισμός του Αλεσάντρο Μπιάνκο στον ΠΑΟΚ. Εξ αρχής όμως, είχαμε σημειώσει μέσα από το SDNA πως δεν κλείνει οριστικά και ο φάκελος της παραμονής του στους Θεσσαλονικείς και πως δίπλα στο όνομα του Ιταλού υπάρχει ένας αστερίσκος.

Στην ίδια γραμμή φαίνεται πως είναι και τα ΜΜΕ της Ιταλίας και συγκεκριμένα το TuttoMercato, υπογραμμίζοντας πως: «Ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Αλεσάντρο Μπιάνκο, καθώς η προθεσμία για την άσκηση της ρήτρας έληξε στις 15 Ιουνίου», προσθέτοντας πως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο 23χρονος Ιταλός μέσος θα αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που η συγκεκριμένη ημερομηνία παρήλθε, η οψιόν αγοράς έπαψε να ισχύει και ο Μπιάνκο θεωρείται πλέον ξανά ποδοσφαιριστής της Φιορεντίνα. Ο Ιταλός χαφ επιστρέφει τυπικά στους «βιόλα», που διατηρούν τα δικαιώματά του και έχει συμβόλαιο μαζί τους μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Από εδώ και στο εξής, μένει να φανεί αν ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει μέσα στο επόμενο διάστημα να ανοίξει νέο κύκλο επαφών με τη Φιορεντίνα, προκειμένου να συζητηθεί η παραμονή του ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη από νέα βάση...