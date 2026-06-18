Ο Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ στο 13ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ βετεράνων

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Πανευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Βετεράνων θα συμμετάσχει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλούμενων Εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του Θεσμού με δύο ομάδες αθλητών (ηλικίας 40+ & 45+) από το επίσημο Πρωτάθλημα μπάσκετ ΠΣΑΕ ΜΜΕ στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα το χρονικό διάστημα από 26 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Βετεράνων αθλητών Maxibasketball (FIMBA) και το σωματείο Εκα Μπάσκετ Νίκος Γκάλης

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ συνεχίζει να οικοδομεί σχέσεις φιλίας & συνεργασίας με φορείς που προάγουν την υγεία, τον αθλητισμό & την αλληλεγγύη.

Η συνεργασία με το σωματείο, ΕΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ “ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ”, δίνει την ευκαιρία για την παρθενική συμμετοχή στην ιστορία του Θεσμού της καλαθοσφαίρισης Τύπου και την εκπροσώπηση της χώρας μας σε εργαζόμενους αθλούμενους από τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης σε διοργάνωση με ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Μεγάλος χορηγός στην εμφάνιση των δύο ομάδων είναι η Mediatel SA. Θερμές ευχαριστίες στη διοίκηση της εταιρείας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη στις προσπάθειες του συλλόγου για την ανάδειξη του εργασιακού αθλητισμού από τον χώρο του ελληνικού Τύπου.

Επόμενος στόχος η συμμετοχή της αντιπροσωπευτικής ομάδας της διοργάνωσης του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων αθλητών της καλαθοσφαίρισης το 2027 στο Ρίο της Βραζιλίας.

Το ταξίδι συνάδελφοι συνεχίζεται…