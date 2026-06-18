Και η Αν Λι στην Αθήνα

Το Athens Open ανακοίνωσε ότι η Αν Λι θα αγωνιστεί στη διοργάνωση, ακολουθώντας τα... χνάρια των Μαρία Σάκκαρη και Κλάρα Τάουσον.

Η 25χρονη Αμερικανίδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο career high της Νο.29 και το όνομά της ακούστηκε έντονα φέτος, καθώς η Ίγκα Σβιόντεκ εγκατέλειψε στο τρίτο σετ (7-6, 2-6, 3-0) την αναμέτρησή τους στο τρίτο γύρο της Μαδρίτης.

Την καλύτερη πορεία της το 2026, πάντως, την πραγματοποίησε λίγο μετά στο Στρασβούργο, όπου έφτασε ως τα ημιτελικά και ηττήθηκε από τη νικήτρια της διοργάνωσης Έμα Ναβάρο.

Συνολικά έχει δύο τίτλους καριέρας και τέσσερις παρουσίες σε τελικούς.

Το Athens Open θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ 13-20/7,