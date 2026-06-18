Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να περάσει στις τιμές των καυσίμων»

Στην αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις τιμές της ενέργειας στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», όπως και «κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι η Αθήνα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διπλωματική οδό. «Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί «με μεγάλη προσοχή» τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κάνοντας λόγο για «μια πρώτη σημαντική εκτόνωση». Όπως είπε, «υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το diesel και τη βενζίνη στην αντλία», ώστε να ωφεληθούν «όλοι οι Έλληνες καταναλωτές».

Αναφερόμενος στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι στη Σύνοδο θα γίνει «μία ακόμα συζήτηση» για το θέμα, επαναλαμβάνοντας πως «φιλόδοξοι στόχοι» απαιτούν και «αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνιστεί για τη «διαφύλαξη του πυρήνα» των δύο βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, δηλαδή της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο, όπως είπε, έχει σκοπό «να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κατανομή του πρέπει να γίνει «με δίκαιο τρόπο», ώστε «να μη συμβάλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών».

Για τη μετανάστευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση της Ελλάδας για το γεγονός ότι «ο προϋπολογισμός είναι αυξημένος», σημειώνοντας ωστόσο ότι η χώρα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να πείσει τους εταίρους της πως «απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία» για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην άμυνα, χαρακτηρίζοντάς την «ευρωπαϊκό κοινό αγαθό». «Ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται», τόνισε, προσθέτοντας ότι ο σκοπός αυτός μπορεί να εξυπηρετηθεί πολύ καλύτερα εφόσον στις εθνικές δυνατότητες προστεθεί «και ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο».

Πηγή: newsit.gr