Επέστρεψε στον Άρη για τέταρτη θητεία ο Ασημακόπουλος

Και πάλι μέλος της οικογένειας του Άρη ο Αντώνης Ασημακόπουλος.

Ο άλλοτε παίκτης του Άρη σε δύο διαφορετικές θητείες, ήταν και πιο πρόσφατα υπεύθυνος για τις Ακαδημίες των κιτρινόμαυρων, όπου επέστρεψε για να αναλάβει τους Παίδες.

Υπενθυμίζεται πως από φέτος ο Αρης Betsson έχει αναλάβει το κομμάτι των Ακαδημιών στα αγωνιστικά τμήματα U13 έως U18. Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ARIS BC Academy ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον προπονητή Αντώνη Ασημακόπουλο.

Ο Αντώνης Ασημακόπουλος επιστρέφει στην «οικογένεια» του ΑΡΗ, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας U16 (Παίδων). Συνέδεσε το όνομά του με τον ΑΡΗ, προσφέροντας στην ομάδα μπάσκετ ανδρών για δύο διετίες (2004-2006 και 2012-2014), ενώ το 2020 ανέλαβε υπεύθυνος υποδομής των τμημάτων μπάσκετ του συλλόγου.

Του ευχόμαστε καλή τύχη με πολλές επιτυχίες!»