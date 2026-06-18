Αντίδραση οικογένειας Μέσι: «Ο Χόρχε αναρρώνει, δείξτε σεβασμό και ανθρωπιά»

Μετά την αποκάλυψη πως ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι είναι άρρωστος και αυτός ήταν ο λόγος που ο αρχηγός της Αργεντινής δάκρυσε μετά το 1-0 κόντρα στην Αλγερία, η οικογένεια προχώρησε σε μια... σκληρή δήλωση με ξεκάθαρα μηνύματα.

Αναλυτικά, η σημερινή (18/6) τοποθέτηση της οικογένειας Μέσι για τον Χόρχε:

«Η οικογένεια Μέσι ενημερώνει ότι ο Χόρχε Μέσι αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας. Αυτή την στιγμή βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, αναρρώνει και εξελίσσεται θετικά η κατάσταση που βιώνει.

Στο φως των αναφορών, φημών και εικασιών που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες, η οικογένεια επιθυμεί να εκφράσει την βαθιά της ανησυχία σχετικά με την έλλειψη ευαισθησίας, σεβασμού και διακριτικότητας, με την οποία ορισμένα άτομα έχουν αντιμετωπίσει ένα αυστηρά ιδιωτικό οικογενειακό ζήτημα.

Η οικογένεια θα ήθελε επίσης να διευκρινίσει ότι μόνο οι κοντινοί άνθρωποι του Χόρχε διαθέτουν πραγματικές και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του. Επομένως, οποιαδήποτε εκδοχή, δήλωση ή πληροφορία που δεν προέρχεται απευθείας από την οικογένεια και τα επίσημα κανάλια της δεν πρέπει να θεωρείται έγκυρη ή αληθινή.

Σε τέτοιες στιγμές, ζητάμε υπευθυνότητα, σύνεση και ανθρωπιά. Η υγεία ενός ανθρώπου και η γαλήνη των αγαπημένων του δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εικασιών ή ανεύθυνης δημοσιογραφικής προσοχής.

Εκτιμούμε ειλικρινά τις εκφράσεις αγάπης, σεβασμού και ανησυχίας που έχουμε λάβει, και ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα, τη μη διαπραγμάτευση και τον προσωπικό χώρο του Χόρχε, όπως και ολόκληρης της οικογένειάς του, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Οποιαδήποτε σχετικές ενημερώσεις θα κοινοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή από την οικογένεια και μέσω των κατάλληλων καναλιών.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας».

🚨 OFFICIAL: Messi family statement. ❗️



"The Messi family informs that Jorge Messi is currently going through a health situation.



"At this time, he is under medical supervision, recovering and progressing favorably within the condition he is experiencing.



"In light of the… pic.twitter.com/JyRwkozyCX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.