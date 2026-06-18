Ο Ντόντσιτς θα ήθελε να παίξει 1v1 με τον Τζόρνταν

Σε δηλώσεις του ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε γνωστό πως θα ήθελε να αντιμετωπίσει σε μονό τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο ΝΒΑ αυτή την στιγμή και ένας από τους καλύτερους σκόρερ στην ιστορία της λίγκας. Ο Σλοβενός αστέρας δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο και αυτό φάνηκε και από την απάντηση που έδωσε.

Πιο συγκεκριμένα, ο «Luka Magic» μίλησε στο «Drafteados» και κάποια στιγμή ρωτήθηκε για τον ποιον παίκτη θα ήθελε να αντιμετωπίσει σε μονό. «Τον Μάικλ Τζόρνταν, εύκολη απάντηση. Ήταν τρομερός παίκτης και θα ήθελα να παίξω απέναντί του» ανέφερε ο σούπερσταρ των Λος Άντζελες Λέικερς.