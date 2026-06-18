Ακτή Ελεφαντοσού: Ο Γουαχί «κόλλησε» στις ΗΠΑ και χάνει το ματς κόντρα στην Γερμανία

Το ματς της Ακτής Ελεφαντοστού κόντρα στη Γερμανία θα χάσει ο Έλι Γουαχί μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με το όνομά του.

Η Ακτή Ελεφαντοστού ξεκίνησε άψογα την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αυτή την εβδομάδα. Οι «Ελέφαντες» νίκησαν 1-0 τον Ισημερινό κι εκκίνησαν καλά στη διοργάνωση, αλλά στην πορεία αποκαλύφθηκε πως υπάρχει μια «μια μύγα στο γάλα».

Το όνομά του είναι Έλι Γουαχί και δεν έχει καμία σχέση με τον αγώνα εναντίον των Λατίνων, αλλά με ένα σκάνδαλο αθλητικών στοιχημάτων που αποκαλύφθηκε χθες από το εξαιρετικά αξιόπιστο βρετανικό μέσο ενημέρωσης, The Athletic.

Το δημοσίευμα εξήγησε ότι ο παίκτης, ο οποίος τότε έπαιζε για τη Νις, συνελήφθη από τη γαλλική αστυνομία στις 29 Μαΐου. Ο λόγος; Είναι ύποπτος ότι έλαβε σκόπιμα κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια του αγώνα Νις-Μετς στις 17 Μαΐου (0-0).

Η ιστοσελίδα Athletic, εξοικειωμένη με τέτοιου είδους υποθέσεις στην Premier League, ιδίως με την περίπτωση του Λούκας Πακετά, πρόσθεσε ότι αρκετές ιστοσελίδες αθλητικών στοιχημάτων ανέφεραν ύποπτα στοιχήματα. Ο Γουαχί ανακρίθηκε ως εκ τούτου από τους ερευνητές, οι οποίοι συνεχίζουν την έρευνά τους.

Διευκρινίστηκε ότι ένας άλλος παίκτης της Ligue 1, ο οποίος συμμετέχει επίσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι επίσης ύποπτος. Η Επαγγελματική Λίγκα Ποδοσφαίρου (LFP) επιβεβαίωσε τις υποψίες γύρω από τον Γουαχί, τον πρώην παίκτη της Μονπελιέ και της Μαρσέιγ.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού (FIF) ασχολείται επίσης με την υπόθεση. Σιωπηλή μέχρι τώρα, η FIF μίλησε αυτή την Πέμπτη για να παράσχει ενημέρωση σχετικά με το θέμα μέσω επίσημου δελτίου τύπου.

«Μέχρι σήμερα, η FIF δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για καμία νομική ή διοικητική διαδικασία που τον αφορά. Κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα ευαίσθητης περιόδου, η FIF προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της στον παίκτη και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της σε αυτόν. Ο Έλι Γουαχί παραμένει ένα σημαντικό μέλος της Εθνικής ομάδας», ανέφερε.

Η FIF ενημέρωσε επίσης ότι ο παίκτης δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει με την αποστολή στον Καναδά, αφού οι απαραίτητες διοικητικές άδειες για την είσοδό του στο καναδικό έδαφος δεν έχουν ακόμη ληφθεί, επομένως θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες περιμένοντας την επιστροφή της ομάδας.

Ωστόσο, η Ομοσπονδία δεν διευκρίνισε εάν η απουσία του ποδοσφαιριστή σχετίζεται με αυτό το θέμα ή με άλλο λόγο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι διοικητικός. Αυτό που είναι βέβαιο είναι πως ο Γουαχί θα χάσει τον αγώνα του Σαββάτου εναντίον της Γερμανίας.

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