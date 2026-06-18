Χαλκιδική: Νεκρή για πάνω από 20 ημέρες ήταν η 83χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της στη Νικήτη

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση μιας ηλικιωμένης γυναίκας στη Χαλκιδική, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι η 83χρονη εκτιμάται πως βρισκόταν νεκρή στον χώρο για περισσότερες από 20 ημέρες πριν εντοπιστεί.

Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τις Αρχές στη Χαλκιδική, καθώς η ηλικιωμένη γυναίκα, ηλικίας 83 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο που είχε επέλθει πριν από περίπου 20 έως 30 ημέρες.

Η αποκάλυψη έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης 17.06.2026, όταν η κόρη της 83χρονης, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, επισκέφθηκε το σπίτι της μητέρας της και βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα και άμεσα ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής για να εξετάσουν τον χώρο και τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας.

Από την πρώτη εικόνα των αστυνομικών δεν διαπιστώθηκαν ίχνη διάρρηξης, ενώ δεν βρέθηκαν εμφανή σημάδια βίαιου θανάτου ή αίματος στον χώρο. Αντίστοιχα, από την αρχική αυτοψία του ιατροδικαστή δεν φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να φωτίσουν η νεκροψία και η νεκροτομή που θα ακολουθήσουν, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να λύσουν το μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 83χρονης, η οποία παρέμεινε για εβδομάδες νεκρή μέσα στο ίδιο της το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Πηγή: newsit.gr