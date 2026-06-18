Συνάντηση Μητσοτάκη - Ζελένσκι... με φόντο το drone στη Λευκάδα

Τετ-α-τετ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η κατάσταση στο μέτωπο, καθώς και οι προοπτικές για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επιβεβαίωσε εκ νέου τη διαρκή συμπαράσταση της Αθήνας απέναντι στη ρωσική εισβολή, ωστόσο κατέστησε σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρξει επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτός της εμπολέμου ζώνης, εστιάζοντας στο πρόσφατο συμβάν με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του επίσημου διαβήματος διαμαρτυρίας που απέστειλε η ελληνική κυβέρνηση στο Κίεβο. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχίου, έκανε γνωστό ότι το διάβημα επιδόθηκε από τον Έλληνα πρέσβη στην ουκρανική πρωτεύουσα, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα περιμένει πλέον επίσημες εξηγήσεις. Παρά τους αρχικούς ισχυρισμούς Ουκρανών αξιωματούχων ότι το θαλάσσιο drone καμικάζι δεν τους ανήκε, το σχετικό πόρισμα των ελληνικών αρχών οδήγησε σε διάψευση της θέσης αυτής.

Η κ. Ζωχίου συμπλήρωσε πως η ελληνική πλευρά θα μελετήσει την απάντηση του Κιέβου προτού καθορίσει τα επόμενα βήματά της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω διπλωματικές ενέργειες.

Παρότι η στήριξη της Ελλάδας για μια δίκαιη επίλυση της κρίσης παραμένει δεδομένη, η εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η τήρηση του διεθνούς δικαίου είναι απαράβατος όρος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Προφανώς στηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, όμως όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και το θαλάσσιο περιβάλλον».

Στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα, η ίδια κατέληξε πως «κανένας πόλεμος δεν τελειώνει με την επέκτασή του», ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί να μετατραπούν οι θαλάσσιες ζώνες της σε πεδίο μαχών.

Πηγή: ethnos.gr