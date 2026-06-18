Break - τίτλου της Αρμάνι Mιλάνο στην Βενέτσια

Με όπλο την άμυνα της - κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο - η Αρμάνι Μιλάνο έκανε break στην έδρα της Βενέτσια (86-72), κατακτώντας το Ιταλικό πρωτάθλημα για 32η φορά στην ιστορία της.

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για τέταρτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια η Αρμάνι Μιλάνο. Το σύνολο του Πέπε Ποέτα με όπλο την άμυνα της - κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο - κέρδισε εκτός έδρας την Βενέτσια στο Game 5 με 86-72 και κατέκτησε το Ιταλικό πρωτάθλημα για 32η φορά στην ιστορία της.

Για τους νικητές ο Αρμόνι Μπρουκς ήταν ο κορυφαίος με τον Αμερικανό γκαρντ να σκοράρει 15 πόντους, μαζί με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Καθοριστικός ο Γκούντουριτς (15π.), διψήφιοι Σιλντς (12π. 6ρ.) και Νίμπο (10π. 8ρ.).

Από την άλλη πλευρά ο Αρ Τζι Κόουλ μέτρησε 17 πόντους, με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Τεσιτόρι να κάνει double-double με 15 πόντους, 10 ριμπαόυντ και 3 ασίστ. Στους 8 πόντους έμεινε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Κάιλ Ουίλτζερ.