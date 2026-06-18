Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και τρίτη αναβολή για τις άρσεις ασυλίας της

Νέα αναβολή, την τρίτη κατά σειρά, πήρε η συζήτηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τα αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, που αφορούν περιστατικά συνδεόμενα με τη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

Η σημερινή (18.06.2026) συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί εδώ και ημέρες. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από την έναρξή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε κώλυμα, επικαλούμενη την ανάγκη να παραστεί σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε η συζήτηση να μεταφερθεί για την προσεχή Δευτέρα.

Το αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου έγινε δεκτό, καθώς υπέρ της αναβολής ψήφισαν, εκτός από τα μέλη της αντιπολίτευσης, και τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας: ο πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργαντάς, ο Βασίλης Οικονόμου και ο Βαγγέλης Λιάκος. Αντιθέτως, κατά της νέας αναβολής τάχθηκε ο εισηγητής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, όπως και τα υπόλοιπα έξι «γαλάζια» μέλη της Επιτροπής.

Τα αιτήματα άρσης ασυλίας αφορούν τρεις διαφορετικές δικογραφίες για περιστατικά κατά την εκδίκαση της υπόθεσης των Τεμπών. Η πρώτη σχετίζεται με περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις 20 Μαρτίου 2026 στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, μετά από αναφορά δικαστικής γραμματέως. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να κατέγραφε με κινητό τηλέφωνο περιστατικό στο γραφείο της υπαλλήλου, ενώ γίνεται αναφορά και σε ενέργειες του Πάνου Ρούτσι.

Η δεύτερη δικογραφία αφορά καταγγελία αστυνομικού, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον βιντεοσκόπησε και δημοσίευσε το σχετικό υλικό στα social media χωρίς τη συναίνεσή του. Το περιστατικό φέρεται επίσης να σημειώθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Το τρίτο αίτημα αφορά καταγγελίες τριών αστυνομικών για περιστατικό στην είσοδο του συγκροτήματος «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Και σε αυτή την περίπτωση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να τους βιντεοσκόπησε και να δημοσίευσε το υλικό στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεσή τους.

Πηγή: newsit.gr