Πρωταθλητές στις τιμωρίες Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Δεν έκλεισε ούτε μια φορά η έδρα του Ολυμπιακού

Τα ετήσια αποτελέσματα των πεπραγμένων της ΔΕΑΒ έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν τη σεζόν 2025-26, είχαμε:

·47 αγώνες κεκλεισμένων των θυρών, σε όλα τα αθλήματα και τις κατηγορίες, έναντι 80 πέρσι, ήτοι μείωση 41,25%

·17 αγώνες κεκλεισμένων των θυρών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα (ποδοσφαίρου και μπάσκετ), έναντι 34 πέρυσι, ήτοι μείωση 50%

·360.000€ πρόστιμα σε ομάδες, έναντι 430.500€ πέρυσι, ήτοι μείωση 16,4%

·560.500€ πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα, έναντι 378.000€ πέρυσι, ήτοι αύξηση 48,3%

Μάλιστα, σε 16 φυσικά πρόσωπα, υπαίτια και ταυτοποιημένα από την ΕΛΑΣ ως δράστες πράξεων, με συνέπεια την επιβολή διοικητικής κύρωσης στις ομάδες τους για διεξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές, έχει ήδη επιβληθεί η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Τις περισσότερες κυρώσεις, σε αγώνες της Super League για ρίψεις αντικειμένων από τον Φεβρουάριο του 2024, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο σχετικός νόμος έως σήμερα, έχουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ το γήπεδο των οποίων έκλεισε έξι φορές (μία τη σεζόν 2023/24, τρεις τη σεζόν 2024/25 και δύο τη σεζόν 2025/26). Ακολουθεί ο Άρης το γήπεδο του οποίου έκλεισε τρεις φορές στη σεζόν 2024-25, ο ΠΑΟΚ το γήπεδο του οποίου έκλεισε δύο φορές (μία τη σεζόν 2023/24 και μία τη σεζόν 2024/25) και ο ΟΦΗ το γήπεδο του οποίου έκλεισε μία φορά στην τελευταία αγωνιστική περίοδο σε αγώνα Super League, αλλά και δύο φορές ακόμη λόγω κυρώσεων που του επιβλήθηκαν στους ισάριθμους τελικούς κυπέλλου.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η μοναδική έδρα που δεν έχει τιμωρηθεί για ρίψεις αντικειμένων, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι αυτή του Ολυμπιακού.

Συνολικά από τις 12/2/2024 έως το τέλος της σεζόν 2025-26 επιβλήθηκαν 19 κυρώσεις διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές σε αγώνες Super League, 24 σε αγώνες Super League 2 και 30 σε αγώνες κυπέλλου και Γ’ Εθνικής, επί συνόλου 155 σε όλα τα σπορ.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε σχετικά:

«Η φετινή εικόνα των ελληνικών γηπέδων, όπως αποτυπώνεται και στα άκρως ενθαρρυντικά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΕΑΒ, αλλά και λίγες μέρες νωρίτερα η Super League, αποτελεί την πιο καθαρή απάντηση για την αποτελεσματικότητα των νομοθετικών μας παρεμβάσεων κατά της οπαδικής βίας.

Δυόμιση χρόνια μετά από τις δύσκολες, αλλά απολύτως αναγκαίες αποφάσεις που λάβαμε ως Κυβέρνηση, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατεύθυνση ήταν απολύτως σωστή, θεσμικά επιβεβλημένη και κοινωνικά δικαιωμένη.

Η κοινωνία αντιλήφθηκε την αποφασιστικότητα της Πολιτείας να επιβάλλει κανόνες, να διασφαλίσει την τάξη, να προστατεύσει τους θεατές, με συνέπεια ο κόσμος να επιστρέφει με εντυπωσιακό τρόπο στα γήπεδα.

Η ΔΕΑΒ λειτούργησε και λειτουργεί με συνέπεια, ταχύτητα και χωρίς εξαιρέσεις. Τα σχεδόν 2,3 εκατομμύρια σε διοικητικά πρόστιμα (σε ομάδες και φυσικά πρόσωπα) αποδεικνύουν ότι ο νόμος εφαρμόζεται απαρέγκλιτα.

Παράλληλα, η μείωση των κεκλεισμένων των θυρών δείχνει ότι ομάδες, διοικήσεις και φίλαθλοι, γνωρίζοντας πως οι κυρώσεις είναι αυτόματες, συμμορφώνονται και δεν παρεκτρέπονται.

Επιπλέον, το ρεκόρ 15ετίας στα εισιτήρια της Super League είναι για εμάς δείκτης εμπιστοσύνης. Ο φίλαθλος επιστρέφει όταν αισθάνεται εμπιστοσύνη και ασφάλεια.

Επιδίωξή μας δεν ήταν να τιμωρήσουμε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τον Αθλητισμό, αλλά να τα προστατεύσουμε!

Επιδίωξή μας δεν ήταν να κλείνουμε τα γήπεδα, αλλά να κλείνουμε τον δρόμο στη βία και στην ασυδοσία των λίγων! Και το πετυχαίνουμε!

Συνεχίζουμε, με την ίδια αποφασιστικότητα».