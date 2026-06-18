Επανήλθε η Νότιγχαμ για τον Φρατέζι

Για την απόκτηση του Ντάβιντε Φρατέζι φέρεται να ενδιαφέρεται η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Νότιγχαμ επανήλθε, μετά τον Ιανουάριο, στις επαφές με την Ιντερ για την απόκτηση του Ντάβιντε Φρατέζι στο τέλος της σεζόν, προσφέροντας 35 εκατ. ευρώ. Ο 25χρονος Ιταλός διεθνής μέσος έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Μιλάνου έως το καλοκαίρι του 2028, αλλά δεν είναι στα πλάνα του Κριστιάν Κίβου για τη βασική ενδεκάδα των «νερατζούρι» την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» έχει επίσης πρόταση από την Ρόμα για να επιστρέψει στην πόλη που γεννήθηκε και στην ομάδα, στις ακαδημίες της οποίας έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, αλλά η Νότιγχαμ έχει καταθέσει καλύτερη πρόταση στον μάνατζερ του για να πάρει τα δικαιώματα του.