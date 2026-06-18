«Δεδομένη η αποχώρηση του Πένια από την Μπαρτσελόνα, επιλογή η Ελλάδα»

Στην Ισπανία θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση του Ινάκι Πένια από την Μπαρτσελόνα, χαρακτηριζόντας μάλιστα ως πιθανό προορισμό του την Ελλάδα, με τον Παναθηναϊκό να παρακολουθεί την περίπτωσή του.

Ο Ινάκι Πένια είναι ένας τερματοφύλακας που εξετάζεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, με τον 27χρονο Ισπανό να έχει ταυτιστεί απόλυτα με την Μπαρτσελόνα (ανήκει εκεί από το 2012) και να προέρχεται από μια σεζόν ως δανεικός στην Έλτσε.

Το συμβόλαιό του με τους Καταλανούς έχει ισχύ μέχρι το 2029, όμως ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Φλικ και η αποχώρησή του θεωρείται δεδομένη. Αυτό αναφέρει και η «Mundo Deportivo», που χαρακτηρίζει μάλιστα ως πιθανό προορισμό του τόσο την Ελλάδα, όσο και την Τουρκία,

Στην γειτονική χώρα άλλωστε έχει εμπειρία, αφού έχει παίξει μισή σεζόν ως δανεικός στην Γαλατασαράι, δίχως να έχει εντυπωσιάσει πάντως.

Το δημοσίευμα της «Mundo Deportivo»:

«Ωστόσο, ο τερματοφύλακας από το Αλικάντε — του οποίου το συμβόλαιο με τον καταλανικό σύλλογο διαρκεί έως τον Ιούνιο του 2029 — γνωρίζει ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Χάνσι Φλικ και είναι αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει σύντομα το μέλλον του. Κατανοεί ότι η Μπαρτσελόνα θα διευκολύνει την αποχώρησή του, φτάνοντας ακόμη και στο ενδεχόμενο να τον αφήσει ελεύθερο, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει ποσοστό από μελλοντική μεταπώληση.

Παρά το γεγονός ότι έχει προτάσεις για να παραμείνει στη La Liga, ο Ινάκι Πένια έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ισπανία και το μέλλον του φαίνεται να οδηγεί προς την Κεντρική Ευρώπη, με την Τουρκία να αποτελεί πιθανό προορισμό. Ο γεννημένος στο Αλικάντε τερματοφύλακας έχει ήδη αγωνιστεί στην Οθωμανική χώρα, όταν είχε παραχωρηθεί δανεικός στη Γαλατασαράι τον Ιανουάριο του 2022, αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις. Μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι το ελληνικό Πρωτάθλημα».

Το Who is Who του Πένια

Ο Ινάκι Πένια γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1999 και από 5 ετών εντάχθηκε στις Ακαδημίες της Αλικάντε, όπου έμεινε για μια 5ετία. Ακολούθησε το πέρασμά του από τα τμήματα υποδομών της Βιγιαρεάλ και το 2012, σε ηλικία 13 ετών, εντάχθηκε στην Λα Μάσια και συνδέθηκε απόλυτα με την Μπαρτσελόνα.

Ξεκίνησε από την Κ16, ακολούθως αγωνίστηκε στις Κ18 και Κ19, ενώ την σεζόν 2017-18 κατέκτησε και το Youth League, όντας βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα προωθήθηκε ουσιαστικά το 2022 και έκτοτε έχει καταγράψει 45 συμμετοχές, διατηρώντας 10 φορές ανέπαφη την εστία του και έχοντας 64 γκολ παθητικό.

Από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους έπαιξε ως δανεικός στην Γαλατασαράι, με απολογισμό 8 συμμετοχές, 11 γκολ παθητικό και 1 clean sheet, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε παραχωρήθηκε στην Έλτσε και είχε 16 συμμετοχές, με 28 γκολ παθητικό και 4 clean sheets.

Με την Ισπανία έχει αγωνιστεί σε όλα τα μικρά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21), δίχως να αγωνιστεί ποτέ με την πρώτη ομάδα.