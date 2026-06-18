Κόλαση πυρός και «βροχή» πετρελαίου στη Μόσχα: Ουκρανικά drones τινάζουν στον αέρα το κρισιμότερο διυλιστήριο

Ουκρανικά drones έπληξαν διάφορους στόχους στη Μόσχα, στην πιο εκτεταμένη αεροπορική επιδρομή του Κιέβου κατά της ρωσικής πρωτεύουσας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου και ανάγκασε τις αρχές να εκκενώσουν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρουσίασε την επιχείρηση ως απάντηση στο ρωσικό πλήγμα εναντίον ιστορικού μοναστηριακού συγκροτήματος στο Κίεβο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο και ποτέ δεν τον θέλαμε»

«Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο και ποτέ δεν τον θέλαμε», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ηχητικό μήνυμα προς τους δημοσιογράφους. «Αλλά αν η Ουκρανία πρόκειται να καεί, θα καεί και η Μόσχα σας… Είναι καιρός να τερματιστεί η επιθετικότητα, καιρός να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

Η κλίμακα της επιδρομής μεγάλου βεληνεκούς, η οποία προφανώς είχε ως στόχο να θέσει εκτός λειτουργίας το κρίσιμης σημασίας διυλιστήριο στην περιοχή Καπότνια, αιφνιδίασε τους κατοίκους. Η Μόσχα συνήθως δεν ενεργοποιεί σειρήνες αεροπορικής προειδοποίησης, με αποτέλεσμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλυστούν από μηνύματα πανικού.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τρεις στήλες καπνού να υψώνονται από το διυλιστήριο της Καπότνια. Αυτό ήταν το δεύτερο πλήγμα που δέχεται η συγκεκριμένη εγκατάσταση μέσα σε δύο ημέρες.

Apocalyptic scenes: Moscow oil refinery struck in Ukraine’s biggest air raid on city since start of war pic.twitter.com/aMceBuKqBK — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 18, 2026

Το διυλιστήριο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της Μόσχας, καθώς καλύπτει έως και το 40% των αναγκών της πρωτεύουσας σε βενζίνη και περίπου το 50% σε πετρέλαιο κίνησης.

Η Ρωσία αναχαίτισε 555 ουκρανικά drones

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά της αναχαίτισε και κατέστρεψε 555 ουκρανικά drones σε διάφορες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο ακριβής αριθμός των καταρρίψεων δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται στο Καζάν, 700 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, όπου φιλοξενεί τους ηγέτες της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ρωσίας να ενισχύσει τις διμερείς εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις.

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Σημειώνεται ότι αυτή την εβδομάδα το Κίεβο δέχτηκε σφοδρή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, σηματοδοτώντας σημαντική κλιμάκωση των αεροπορικών επιχειρήσεων. Ο Πούτιν είχε προειδοποιήσει το προηγούμενο διάστημα για επικείμενα «συστηματικά πλήγματα» κατά της Ουκρανίας.

Η επιδρομή στη Μόσχα εκδηλώθηκε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Ζελένσκι ότι είχε «μια σημαντική τηλεφωνική συνδιάλεξη συντονισμού» με τους προέδρους των ΗΠΑ και της Γαλλίας, εξασφαλίζοντας ζωτικές δεσμεύσεις για περαιτέρω στήριξη κατά τη διεθνή σύνοδο κορυφής της G7 αυτή την εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι αναμένεται να πραγματοποιήσει συνομιλίες στις Βρυξέλλες την Πέμπτη με ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με βασικό αντικείμενο την προοπτική δημιουργίας ενός συστήματος αντιβαλλιστικής άμυνας. Η Ρωσία σφυροκοπά επανειλημμένα την Ουκρανία με τέτοιου είδους πυραύλους, τους οποίους τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας δυσκολεύονται να αναχαιτίσουν.

Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο

Από το ρωσικό πλήγμα της Δευτέρας στο Κίεβο, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστη ο Καθεδρικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο μοναστηριακό συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλιών (Πετσέρσκ) -μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και ένας από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς χώρους της Ουκρανίας.

Οπτικό υλικό από το πλήγμα στη Μόσχα δείχνει ότι πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν τα ουκρανικά υβριδικά drone-πύραυλοι «Bars», τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους πέρυσι. Η εμβέλειά τους υπολογιζόταν στα 600-800 χιλιόμετρα με προδιαγραφές πληγμάτων ακριβείας, όμως η χρήση τους κατά της ρωσικής πρωτεύουσας υποδηλώνει ότι πλέον διαθέτουν μεγαλύτερη ακτίνα δράσης.

Η Ουκρανία κλείνει ραγδαία την ψαλίδα με τη Ρωσία ως προς την ικανότητα μαζικής παραγωγής όπλων μακράς εμβέλειας. Το Κίεβο έχει πυκνώσει τις επιθέσεις με drones στο ρωσικό έδαφος τους τελευταίους μήνες, στοχεύοντας διυλιστήρια που χρηματοδοτούν τον πολεμικό προϋπολογισμό της Μόσχας, την ώρα που οι διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε πλήρες αδιέξοδο.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε: «Οι δυνάμεις αεροπορικής άμυνας συνεχίζουν να αποκρούουν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας. Αρκετά drones κατάφεραν να φτάσουν στο [διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας]». Ισχυρίστηκε παράλληλα ότι καταρρίφθηκαν περίπου 180 drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.

Ο Σομπιάνιν ανέφερε ότι στα σημεία επιχειρούν συνεργεία εκτάκτων αναγκών, ενώ σημείωσε πως προκλήθηκαν ζημιές και στο εμπορικό κέντρο «Sadovod» στα νοτιοανατολικά της πόλης. Τουλάχιστον επτά drones φαίνεται πως διαπέρασαν τη ρωσική αεράμυνα πλήττοντας στόχους εντός του αστικού ιστού.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη στιγμή που χειριστής ρωσικού φορητού αντιαεροπορικού συστήματος (MANPADS) προσπαθεί να καταρρίψιε ουκρανικό drone αυτοκτονίας, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν αυτό προσκρούσει στο διυλιστήριο.

Η κυκλοφορία στον περιφερειακό δρόμο της Μόσχας κοντά στις εγκαταστάσεις διακόπηκε, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA που επικαλείται το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ ανεστάλησαν προσωρινά οι πτήσεις στα αεροδρόμια Βνούκοβο, Σερεμέτιεβο και Ζουκόφσκι.

Άλλα βίντεο δείχνουν πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο στην περιοχή Ζουκόφσκι. Το Σερεμέτιεβο, το αεροδρόμιο με τη μεγαλύτερη κίνηση στη Μόσχα, ανέστειλε τη λειτουργία του και εκκενώθηκε, με ορισμένους επιβάτες να αναζητούν καταφύγιο στους χώρους στάθμευσης.

Στην ευρύτερη περιφέρεια της Μόσχας, ένας δήμαρχος και ο τοπικός περιφερειάρχης επιβεβαίωσαν ζημιές από drones σε πολυκατοικία, βιομηχανική εγκατάσταση και ιδιωτικές κατοικίες.

Το προηγούμενο πλήγμα της Τρίτης φαίνεται πως είχε ήδη θέσει εκτός λειτουργίας το διυλιστήριο της Καπότνια, επιτείνοντας τις εκτεταμένες ζημιές στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές και διευρύνοντας την κρίση καυσίμων σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι σκληροπυρηνικοί στη Ρωσία ζητούν αντίποινα

Η Ρωσία, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως και κορυφαίος εξαγωγέας καυσίμων, αναγκάζεται πλέον να προχωρήσει σε εισαγωγές καυσίμων μέσω θαλάσσης αυτόν τον μήνα, στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που προκάλεσαν οι συνεχιζόμενες ουκρανικές επιδρομές.

Ρώσοι σκληροπυρηνικοί αναλυτές και αξιωματούχοι ζητούν άμεσα αντίποινα, με ορισμένους μάλιστα να πιέζουν το Κρεμλίνο να εξετάσει τη χρήση πυρηνικών όπλων κατά της Ουκρανίας.

«Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αρχίσουμε να πολεμάμε στα σοβαρά;», έγραψε ο υπερσυντηρητικός δισεκατομμυριούχος Κωνσταντίνος Μαλοφέεφ στο Telegram. «Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα πυρηνικά όπλα που δημιούργησαν και αποθήκευσαν οι πρόγονοί μας, χάρη στις προσπάθειες ολόκληρης της χώρας, ακριβώς για στιγμές όπως αυτή;»

Ο Αντρέι Γκουρούλιεφ, απόστρατος υποστράτηγος και βουλευτής της Κρατικής Δούμας, κάλεσε τη Ρωσία να «χτυπήσει τον εχθρό ανελέητα» ως απάντηση στην επίθεση. «Πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα αεροπορικής άμυνάς μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι να χτυπήσουμε τον εχθρό», δήλωσε στο RTVI. «Να χτυπήσουμε τον εχθρό ανελέητα, χωρίς να το σκεφτόμαστε πάρα πολύ.»

Παράλληλα, το Κίεβο βρέθηκε και πάλι υπό αεροπορική πολιορκία αυτή την εβδομάδα, με τις δημοτικές αρχές να καλούν τους πολίτες στα καταφύγια λόγω εκτόξευσης ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων. Στο Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν έναν νεκρό από επίθεση drone, ενώ προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές εκδόθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τέλος, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην ουκρανική πόλη Ενερχοντάρ -όπου διαμένει το προσωπικό του ελεγχόμενου από τη Ρωσία πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια-σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα δήμαρχο, Μαξίμ Πούχοφ. Στη ρωσική παραμεθόρια περιοχή του Μπέλγκοροντ, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του από έκρηξη ουκρανικού drone.

Πηγή: ethnos.gr