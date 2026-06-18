Πάρκερ για τον πάγκο της Βιλερμπάν: «Θα αποφασίσω στο τέλος του μήνα»

Ο Τόνι Πάρκερ σε δηλώσεις του έβαλε φρένο στα δημοσιεύματα του τον θέλουν να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Βιλερμπάν.

Τα σενάρια του τελευταίου χρονικού διαστήματος ήθελαν τον Πάρκερ να είναι βέβαιο πως θα είναι ο νέος προπονητής της γαλλικής ομάδας, με τον ίδιο ωστόσο να βάζει φρένο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Telematin»:

«Θα αποφασίσω στο τέλος του μήνα, οπότε όλα θα ξεκαθαρίσουν πολύ, πολύ σύντομα για το μέλλον μου. Θα μπορούσα να διορίσω τον εαυτό μου.

Κάτι σαν τον Γκρεγκ Πόποβιτς, τον προπονητή μου στους Σπερς, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής και διόρισε τον εαυτό του ως προπονητή. Είναι μια πιθανότητα».