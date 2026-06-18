Μοόουζες Ράιτ, Μπιρούτις και Μπραζντέικις αποχωρούν από την Ζαλγκίρις

Ξεκαθάρισμα του ρόστερ αναμένεται να κάνει η Ζαλγκίρις ενόψει της νέας σεζόν, καθώς εκτός του Σίλβεν Φρανσίσκο ακόμα τρεις παίκτες αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα του Κάουνας.
Συγκεκριμένα η Λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ίγκνας Μπραζντέικις και Λαουρίνας Μπιρούτιςμ ενώ τον ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσει και ο Μόουζες Ράιτ.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ήταν από τους καλύτερους της ομάδας του Τόμας Μασιούλις την φετινή σεζόν μετρώντας 13,2 πόντους και 6,5 ριμπάουντ ανά αγώνα. Ο Μπραζντέικις είχε μέσο όρο 4,8 πόντους και 1,9 ριμπάουντ ανά αγώνα στην EuroLeague, παίζοντας 14' σε 38 συμμετοχές, ενώ ο Μπιρούτις είχε μέσο όρο 4,1 πόντους και 2,4 ριμπάουντ ανά αγώνα σε περίπου 10' συμμετοχής.
Ignas Brazdeikis is set to depart the club after his contract expires.— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 18, 2026
For your powerful drives, clutch moments and the energy all season long - thank you, Iggy 🙏
(Presented by: Artea) pic.twitter.com/DPYTqswhSY
Big man Laurynas Birutis will move on from the club after his contract with Zalgiris comes to an end.— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 18, 2026
We thank Laurynas for his dunks, blocks & energy in the paint and wish the best of luck in his future challenges! 💚
(Presented by: Artea) pic.twitter.com/HBwQpBQdzF