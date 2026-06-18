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Μοόουζες Ράιτ, Μπιρούτις και Μπραζντέικις αποχωρούν από την Ζαλγκίρις

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η Ζαλγκίρις με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ίγκνας Μπραζντέικις και Λαουρίνας Μπιρούτις, ενώ τον ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσει και ο Μόουζες Ράιτ.

Ξεκαθάρισμα του ρόστερ αναμένεται να κάνει η Ζαλγκίρις ενόψει της νέας σεζόν, καθώς εκτός του Σίλβεν Φρανσίσκο ακόμα τρεις παίκτες αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα του Κάουνας.

Συγκεκριμένα η Λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ίγκνας Μπραζντέικις και Λαουρίνας Μπιρούτιςμ ενώ τον ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσει και ο Μόουζες Ράιτ. 

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ήταν από τους καλύτερους της ομάδας του Τόμας Μασιούλις την φετινή σεζόν μετρώντας 13,2 πόντους και 6,5 ριμπάουντ ανά αγώνα. Ο Μπραζντέικις είχε μέσο όρο 4,8 πόντους και 1,9 ριμπάουντ ανά αγώνα στην EuroLeague, παίζοντας 14' σε 38 συμμετοχές, ενώ ο Μπιρούτις είχε μέσο όρο 4,1 πόντους και 2,4 ριμπάουντ ανά αγώνα σε περίπου 10' συμμετοχής.

Μοόουζες Ράιτ, Μπιρούτις και Μπραζντέικις αποχωρούν από την Ζαλγκίρις