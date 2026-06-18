Μοόουζες Ράιτ, Μπιρούτις και Μπραζντέικις αποχωρούν από την Ζαλγκίρις

Η Ζαλγκίρις με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ίγκνας Μπραζντέικις και Λαουρίνας Μπιρούτις, ενώ τον ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσει και ο Μόουζες Ράιτ.

Ξεκαθάρισμα του ρόστερ αναμένεται να κάνει η Ζαλγκίρις ενόψει της νέας σεζόν, καθώς εκτός του Σίλβεν Φρανσίσκο ακόμα τρεις παίκτες αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα του Κάουνας.

Συγκεκριμένα η Λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ίγκνας Μπραζντέικις και Λαουρίνας Μπιρούτιςμ ενώ τον ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσει και ο Μόουζες Ράιτ.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ήταν από τους καλύτερους της ομάδας του Τόμας Μασιούλις την φετινή σεζόν μετρώντας 13,2 πόντους και 6,5 ριμπάουντ ανά αγώνα. Ο Μπραζντέικις είχε μέσο όρο 4,8 πόντους και 1,9 ριμπάουντ ανά αγώνα στην EuroLeague, παίζοντας 14' σε 38 συμμετοχές, ενώ ο Μπιρούτις είχε μέσο όρο 4,1 πόντους και 2,4 ριμπάουντ ανά αγώνα σε περίπου 10' συμμετοχής.

Ignas Brazdeikis is set to depart the club after his contract expires.



For your powerful drives, clutch moments and the energy all season long - thank you, Iggy 🙏



(Presented by: Artea) pic.twitter.com/DPYTqswhSY — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 18, 2026