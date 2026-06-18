Προγνωστικά Μεξικό – Νότια Κορέα: Χωρίς ρίσκο στο 2.02

Δείτε την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 για την αναμέτρηση.
Ανάλυση Μεξικό
Το Μεξικό ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 2-0 της Νότιας Αφρικής στο Στάδιο Αζτέκα. Η ομάδα του Χαβιέ Αγκίρε πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, κυριάρχησε και έφτασε δίκαια σε μία άνετη νίκη, παρά την πίεση της πρεμιέρας.
Ανάλυση Νότια Κορέα
Με νίκη ξεκίνησε και η Νότια Κορέα, η οποία επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας, πραγματοποιώντας ανατροπή στο Guadalajara Stadium. Οι Ασιάτες ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και άξιζαν το θετικό αποτέλεσμα.
Δείτε τα προγνωστικά Μεξικό – Νότια Κορέα!
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
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