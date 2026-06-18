Προγνωστικά Μεξικό – Νότια Κορέα: Χωρίς ρίσκο στο 2.02

Το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα στο Guadalajara Stadium, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026 για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Μεξικό

Το Μεξικό ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 2-0 της Νότιας Αφρικής στο Στάδιο Αζτέκα. Η ομάδα του Χαβιέ Αγκίρε πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, κυριάρχησε και έφτασε δίκαια σε μία άνετη νίκη, παρά την πίεση της πρεμιέρας.

Ανάλυση Νότια Κορέα

Με νίκη ξεκίνησε και η Νότια Κορέα, η οποία επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας, πραγματοποιώντας ανατροπή στο Guadalajara Stadium. Οι Ασιάτες ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και άξιζαν το θετικό αποτέλεσμα.

Δείτε τα προγνωστικά Μεξικό – Νότια Κορέα!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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