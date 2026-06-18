Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω εργασιών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το Σαββατοκύριακο επί της Λεωφόρου Κηφισίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Αναλυτικά, στις 20 και 21 Ιουνίου, από τις 05.00 έως τις 20.00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος της οδού Ευβοίας έως το ύψος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον, μη καταληφθέν, πλάτος του οδοστρώματος, με τη βοήθεια σηματωρών.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση» επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: cnn.gr