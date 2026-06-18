Μαρς: «Διαθέσιμος ο Ντέιβις για το παιχνίδι με το Κατάρ»

Ο Καναδάς θα έχει...πίσω τον αρχηγό του Αλφόνσο Ντέιβις τα ξημερώματα (18/6-01:00), καθώς ο παίκτης της Μπάγερν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα (2ος όμιλος) με το Κατάρ στο Βανκούβερ, δήλωσε ο προπονητής Τζέσι Μαρς.

Ο Ντέιβις αναρρώνει από τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο που υπέστη στα τέλη της σεζόν του στην ομάδα με την Μπάγερν Μονάχου.

Έπαιξε τελευταία φορά για τον Καναδά πριν από 15 μήνες, όταν έσπασε τον δεξιό πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο σε έναν αγώνα του Nations League της CONCACAF.

«Προπονήθηκε αυτή την εβδομάδα και θα είναι διαθέσιμος αύριο και θα δούμε πώς θα πάει ο αγώνας και στη συνέχεια θα πάρουμε μια απόφαση για το πώς θα επιλέγαμε να τον χρησιμοποιήσουμε.

Έχουμε δουλέψει πολύ καλά σε αυτό και ο Αλφόνσο φαίνεται πολύ καλός. Οπότε είναι απλώς θέμα, εντάξει, τι είδους παιχνίδι είναι, τι είδους στιγμή είναι και πώς πιστεύουμε ότι ο Αλφόνσο μπορεί να συνεισφέρει αυτή τη στιγμή; Αλλά είναι έτοιμος, θα είναι διαθέσιμος» είπε.

Ο 25χρονος Αλφόνσο Ντέιβις, έχει 15 γκολ σε 58 αγώνες με την εθνική ομάδα.