Ενισχύεται με Σγουρίδη ο ΝΟ Βουλιαγμένης

Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε η ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης του ΝΟ Βουλιαγμένης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Δημήτρη Σγουρίδη.

Ο 24χρονος φουνταριστός προέρχεται από μια εξαιρετική χρονιά με τον Υδραϊκό, καταγράφοντας 51 γκολ σε 28 συμμετοχές στη Water Polo League. Συνολικά στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει αγωνιστεί σε 172 παιχνίδια, σημειώνοντας 142 τέρματα.

Ο Σγουρίδης έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, όπου παρέμεινε έως τα 20 του χρόνια, ενώ στη συνέχεια φόρεσε για τρεις σεζόν το σκουφάκι του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων του 2019 και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του 2021.

Η ανακοίνωση του ΝΟΒ:

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με τον αθλητή Δημήτρη Σγουρίδη.

Γεννημένος το 2002, ο Δημήτρης είναι απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αγωνίζεται στη θέση του φουνταριστού.

Ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε μέχρι την ηλικία των 20 ετών. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό, όπου παρέμεινε για τρεις αγωνιστικές περιόδους, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τον Υδραϊκό. Επίσης, έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε όλες τις ηλικιακές εθνικές ομάδες, μέχρι και την Πανεπιστημιάδα.

Με την ευκαιρία της μεταγραφής του στον Ν.Ο.Β., ο ίδιος δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτή η νέα πρόκληση και δεσμεύομαι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας».

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης!»