Έως 500 εκατ. δολάρια τα κέρδη της FIFA από τα cooling breaks

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7) θα μπορούσε να αποφέρει έως και 500 εκατομμύρια δολάρια από διαφημίσεις κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για ενυδάτωση, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketingregistrado.

Το νέο αυτό μέτρο μπήκε επίσημα σε αυτήν τη διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συμβαίνουν περίπου στο 22ο λεπτό κάθε ημιχρόνου. Η FIFA υποστηρίζει ότι αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην ευημερία των παικτών, ειδικά δεδομένων των υψηλών θερμοκρασιών σε ορισμένες πόλεις υποδοχής.

Ωστόσο, τα διαλείμματα έχουν γίνει διαφημιστικά χρονικά διαστήματα που, σε ορισμένες περιπτώσεις, επηρεάζουν την επανέναρξη του παιχνιδιού.

Εκτός από τους φιλάθλους που εκφράζουν με αποδοκιμασίες την δυσαρέσκειά τους, ορισμένοι παίκτες και προπονητές έχουν εκφράσει δημόσια τα παράπονά τους για αυτή τη μορφή, συμπεριλαμβανομένων των Βιρτζίλ φαν Ντάκ, Γιούργκν Κλοπ και Ντιντιέ Ντεσάμπ.

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