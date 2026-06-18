«Στα ραντάρ της Άντερλεχτ ο Μπιανκόν - Προχωράνε για την απόκτησή του οι Βέλγοι»

Για την απόκτηση του Τζουλιάν Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό φέρεται να κινείται η Άντερλεχτ.

Στα ραντάρ της Άντερλεχτ φέρεται να βρίσκεται ο Τζουλιάν Μπιανκόν. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρι, οι Βέλγοι ετοιμάζονται να κάνουν πρόταση στον αμυντικό του Ολυμπιακού και να προχωρήσουν στην απόκτησή του.

«Η Άντερλεχτ έχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τον Ζουλιάν Μπιανκόν και προχωρά στις συζητήσεις σχετικά με την υλοποίηση μίας συμφωνίας», έγραψε συγκεκριμένα ο Βέλγος ρεπόρτερ.