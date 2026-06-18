Λαπροβίτολα για τους τελικούς με την Βαλένθια: «Όποιος αντέξει περισσότερο θα κερδίσει»

Ο Νίκολα Λαπροβίτολα σε δηλώσεις του ενόψει τελικών του Ισπανικού πρωταθλήματος με την Βαλένθια τόνισε πως όποιος αντέξει περισσότερο στην σειρά θα κερδίσει.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (18/6) την Βαλένθια στον πρώτο τελικό του Ισπανικού πρωταθλήματος με την σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Ο Νίκολα Λαπροβίτολα σε δηλώσεις του στα Ισπανικά ΜΜΕ στάθηκε στο που θα κριθεί η σειρά και στον τρόπο παιχνιδιού της Βαλένθια.

Για την σειρά με τις «νυχτερίδες»: «Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη σειρά αγώνων, νομίζω ότι θα είναι μια σειρά αγώνων όπου η ομάδα που θα αντέξει περισσότερο θα κερδίσει»

Για τον τρόπο παιχνιδιού της Βαλένθια: «Η Βαλένθια παίζει με πολύ υψηλό ρυθμό, με φρενήρη τρόπο, αλλά νομίζω ότι ξέρουν καλά πώς να παίζουν με αυτή την ταχύτητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό και να κυριαρχήσουμε. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα κλειδιά. Πρέπει να είμαστε πραγματικά καλοί. Είναι μια ομάδα που ευδοκιμεί στο να είναι επιθετική και να παλεύει για κάθε μπάλα. Έτσι, εκτός από την καλή άμυνα, πρέπει να πάρουμε και τα ριμπάουντ. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε δεύτερες ή τρίτες ευκαιρίες. Οπότε, λοιπόν, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε box out όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά ή να τους περιορίσουμε στη ρακέτα . Και από εκεί και πέρα, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την επίθεσή μας».