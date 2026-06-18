Axios: Έξαλλος ο Νετανιάχου με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Πώς σχεδιάζει να επηρεάσει τον Τραμπ για τους όρους

Για οργή στο στρατόπεδο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάνει λόγο το Axios σε δημοσίευμά του, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ παρέμεινε σιωπηλός την Τετάρτη, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε και υπέγραψε μια συμφωνία που οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν στρατηγική και πολιτική καταστροφή, επισημαίνει το Axios σε δημοσίευμά του.

Ο Νετανιάχου είχε υποσχεθεί στο ισραηλινό κοινό «πλήρη νίκη» στο Ιράν. Ωστόσο, αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με το μνημόνιο κατανόησης του Τραμπ -και με τις συχνές επικρίσεις από τον πρόεδρο-, τέσσερις μόλις μήνες πριν από τις εκλογές.

«Ο Νετανιάχου είναι έξαλλος» με τη συμφωνία

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο κάνει λόγο για έναν «έξαλλο» Νετανιάχου, απέναντι στη συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ στις Βερσαλλίες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται πλέον μόνος του στη διεθνή σκηνή, με την πεποίθησή του ότι η συμφωνία είναι λάθος και ότι ο πόλεμος θα έπρεπε να είχε συνεχιστεί. Ακόμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που διατηρούσαν την πιο επιθετική στάση από τα κράτη του Κόλπου απέναντι στο Ιράν, αποφάσισαν να προσχωρήσουν στην περιφερειακή συναίνεση υπέρ της συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, στην Ουάσιγκτον, οι σύμμαχοι του Νετανιάχου στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και στα μέσα ενημέρωσης διστάζουν να απορρίψουν πλήρως μια συμφωνία που φέρει την έγκριση του Τραμπ.

Αντί για δημόσιες καταγγελίες, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν βαθιά ανησυχία για τη συμφωνία σε ενημερώσεις υπό καθεστώς ανωνυμίας προς Ισραηλινούς δημοσιογράφους.

Σημείο τριβής αποτέλεσε και το γεγονός ότι ο Νετανιάχου αιφνιδιάστηκε όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία την Κυριακή, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριζαν ακόμη και την Τρίτη ότι το Ισραήλ δεν είχε λάβει το μνημόνιο κατανόησης για να το εξετάσει.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος παραδέχθηκε σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ο Νετανιάχου ίσως να μην είχε δει το τελικό κείμενο, αλλά υποστήριξε ότι οι Ισραηλινοί δεν το ζήτησαν ποτέ και ότι ο Λευκός Οίκος είχε παράσχει λεπτομερείς ενημερώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Τετάρτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι του είχε στείλει ένα αντίγραφο.

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι, παρά τον σκεπτικισμό του Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός είχε πει στους Βανς, Κούσνερ και Γουίτκοφ ότι, αν το Ιράν τηρήσει τις δεσμεύσεις του στον πυρηνικό τομέα που είχε δηλώσει στις ΗΠΑ ότι ήταν πρόθυμο να κάνει, «αυτή θα ήταν μια συμφωνία που θα έφερνε μεγάλη επιτυχία».

🇮🇱🇺🇸🇮🇷Netanyahu fumes, allies rage over Trump's Iran deal. My story on @axioshttps://t.co/LMKRJacbt9 — Barak Ravid (@BarakRavid) June 18, 2026

Ο Λίβανος

Το ζήτημα που απασχολεί περισσότερο τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή είναι ο Λίβανος.

Η προκαταρκτική αυτή συμφωνία ορίζει ότι η εκεχειρία περιλαμβάνει και τις συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ θα πρέπει να αποσυρθεί από τον Λίβανο στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας.

Σύμβουλος του Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από το τμήμα του μνημονίου που αφορά τον Λίβανο. Όπως σημείωσε, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο, εκτός αν η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί.

Ο Τραμπ επέκρινε﻿ επίσης εκ νέου την τακτική του Ισραήλ στον Λίβανο, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο «να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον».

Ακόμη και πρόεδροι με τους οποίους ο Νετανιάχου είχε συχνά διαφωνίες δεν ήταν τόσο ευθέως επικριτικοί απέναντι στο Ισραήλ, τονίζει το Axios.

Netanyahu is trying to influence the final U.S.-Iran deal by using right-wing media figures and pro-Israel senators to pressure President Trump.



He has amplified criticism of the agreement through figures such as Mark Levin and is lobbying friendly senators, although some former… pic.twitter.com/ZyaYRdzMP7 — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σχεδιάζει να αξιοποιήσει Αμερικανούς γερουσιαστές που υποστηρίζουν τη χώρα του και προσωπικότητες των ΜΜΕ για να επηρεάσει τους όρους μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται ισραηλινή πηγή. Μεταξύ αυτών, προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης, όπως τον Μαρκ Λέβιν του Fox News, και πολιτικούς που υποστηρίζουν το Ισραήλ, για να μεταφέρει το μήνυμά του στον Τραμπ.

Ο Νετανιάχου πιστεύει ότι θα επιτευχθεί τελική συμφωνία με το Ιράν, αλλά ότι η Τεχεράνη δεν θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που θα απορρέουν από αυτήν, αναφέρει η ίδια πηγή.

Πηγή: iefimerida.gr