Μόντο Ντουπλάντις: Ο γάμος των ονείρων στη Γαλλική Ριβιέρα με την Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ (pics)

Λίγες ημέρες μετά από μια σπάνια ήττα στο Diamond League της Στοκχόλμης, ο Μόντο Ντουπλάντις έδειξε πως το μυαλό του βρισκόταν μακριά από τα στάδια και τα ρεκόρ. Ο κορυφαίος επικοντιστής του κόσμου είχε κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς ετοιμαζόταν να παντρευτεί τη σύντροφό του, Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ.

Μετά τον αγώνα στη Σουηδία, όπου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα έξι μέτρα και είδε τον Κέρτις Μάρσαλ να κατακτά την πρώτη θέση, ο Σουηδοαμερικανός αστέρας είχε δηλώσει πως το μόνο που τον απασχολούσε ήταν ο επικείμενος γάμος του. Λίγες ημέρες αργότερα, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης σε μια εντυπωσιακή τελετή στη Νότια Γαλλία.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης και η γνωστή Σουηδή influencer και μοντέλο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 12 Ιουνίου 2026, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Οι δυο τους είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2020, ενώ τον περασμένο Μάρτιο είχαν πραγματοποιήσει και πολιτικό γάμο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι εορτασμοί διήρκεσαν τρεις ημέρες και πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλική Ριβιέρα, μια περιοχή που κατέχει ξεχωριστή θέση στη ζωή τους, καθώς βρίσκεται κοντά στο Μονακό, όπου πλέον διαμένουν. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με πάρτι καλωσορίσματος στην Αντίμπ, συνεχίστηκε με την τελετή σε ιστορικό πύργο έξω από τις Κάννες και ολοκληρώθηκε με ένα χαλαρό pool party την επόμενη ημέρα.

Η Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ επέλεξε ένα εντυπωσιακό νυφικό από μεταξωτή οργάντζα, εμπνευσμένο από το διαχρονικό στυλ της Γκρέις Κέλι. Το νυφικό συνδυάστηκε με κοσμήματα της Tiffany & Co., πραγματοποιώντας, όπως αποκάλυψε η ίδια, ένα παιδικό της όνειρο. Από την άλλη πλευρά, ο Ντουπλάντις εμφανίστηκε με λευκό σακάκι και μαύρο παντελόνι, μια επιλογή που είχε επηρεαστεί τόσο από την αισθητική του Τζέιμς Μποντ όσο και από το ντύσιμο του πατέρα του στον δικό του γάμο.

Η τελετή είχε έντονα σουηδικά στοιχεία. Η νύφη περπάτησε προς τον γαμπρό υπό τους ήχους του «Slipping Through My Fingers» των ABBA, σε μια στιγμή που συγκίνησε ιδιαίτερα τον παγκόσμιο ρέκορντμαν. Ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα πως δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του βλέποντας τη μέλλουσα σύζυγό του να πλησιάζει.

Μετά την ανταλλαγή των όρκων ακολούθησε δεξίωση με σαμπάνια, δείπνο, χορό και συγκινητικές ομιλίες από τις οικογένειες των νεόνυμφων.

Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, ενώ την επόμενη ημέρα οι καλεσμένοι συνέχισαν τους εορτασμούς δίπλα στην πισίνα, σε ένα πιο χαλαρό και καλοκαιρινό κλίμα.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, με τον Γιανίκ Σίνερ να συγκαταλέγεται στους καλεσμένους που τίμησαν το ζευγάρι με την παρουσία τους.

Η ιστορία αγάπης του Ντουπλάντις και της Ίνγκλαντερ ξεκίνησε σε μια γιορτή για το θερινό ηλιοστάσιο στη Σουηδία το 2020. Από τότε η σχέση τους εξελίχθηκε παράλληλα με τη ραγδαία άνοδο της καριέρας του κορυφαίου επικοντιστή, ο οποίος συνέχισε να καταρρίπτει παγκόσμια ρεκόρ και να συλλέγει κορυφαίες διακρίσεις.