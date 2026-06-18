Επίθεση με σπασμένο μπουκάλι από ληστή δέχτηκε 26χρονος στο σπίτι του στην Κεφαλονιά

Σε έναν 41χρονο αλλοδαπό πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί χθες Τετάρτη 27 Ιουνίου, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, ο οποίος κατηγορείται για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με καταγγελία, χθες το απόγευμα ο συλληφθείς μπήκε στο σπίτι που διέμενε ένας 26χρονος και, αφού αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, τον τραυμάτισε με σπασμένο μπουκάλι.

Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των Αρχών, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον δράστη.

Προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών στον χώρο του περιστατικού βρέθηκε και κατασχέθηκε σπασμένο μπουκάλι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.

Πηγή: cnn.gr