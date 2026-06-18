Μπαρτσελόνα: Διέρρευσαν οι πρώτες εικόνες της νέας φανέλας!

Αν και το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον βρίσκεται στραμμένο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι συνεχίζουν τον σχεδιασμό τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Μπαρτσελόνα δεν αποτελεί εξαίρεση, με τις αλλαγές να αφορούν όχι μόνο το ρόστερ και τον προγραμματισμό της ομάδας, αλλά και τη νέα της εμφάνιση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εντός έδρας φανέλα των «μπλαουγκράνα» για τη σεζόν 2026-2027 έχει ήδη διαρρεύσει, προκαλώντας θετικά σχόλια στους φίλους της ομάδας.

Το νέο σχέδιο διατηρεί τις παραδοσιακές μπλε και κόκκινες αποχρώσεις, όμως παρουσιάζει μια πιο μοντέρνα αισθητική, καθώς χρησιμοποιούνται πολλαπλοί τόνοι των δύο χρωμάτων δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο εφέ διαβάθμισης. Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί αναφορά στη νέα εξωτερική εικόνα του ανακαινισμένου Spotify Καμπ Νόου.

Ξεχωριστή θέση στο σχέδιο έχουν και οι κιτρινωπές λεπτομέρειες στα λογότυπα, με αποχρώσεις που θυμίζουν χρυσό και μουσταρδί, προσθέτοντας μία πιο πολυτελή και ξεχωριστή αισθητική στη φανέλα. Παράλληλα, δεν λείπει και η καταλανική σημαία ως στοιχείο που συνδέει τον σύλλογο με την ταυτότητα και την ιστορία της περιοχής.

Όπως αναφέρεται στα σχετικά ρεπορτάζ, η επίσημη παρουσίαση της νέας εμφάνισης αναμένεται στις 30 Ιουνίου, ενώ υπάρχει πιθανότητα να κυκλοφορήσει νωρίτερα σε επιλεγμένα καταστήματα της Μέσης Ανατολής.