Τον ήθελε ο Ολυμπιακός, πηγαίνει στην Κόμο ο Μίγια

Ο διακαής πόθος του Μεντιλίμπαρ εδώ κι έναν χρόνο, Λουίς Μίγα, ετοιμάζεται να γίνει συμπαίκτης του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο.

Το όνομα του Ισπανού μέσου "έπαιξε" και φέτος για τους Ερυθρόλευκους, ωστόσο ο επόμενος σταθμός του θα είναι όπως όλα δείχνουν η Serie A.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον και της Αλ Νασρ το προηγούμενο διάστημα, ο 31χρονος άσος αψήφησε τα πετροδόλαρα και προτίμησε την αίγλη του Champions League σύμφωνα με την "Sport".

Η Χετάφε, με την οποία δεσμεύεται για έναν χρόνο ακόμα, δεν μπόρεσε να τον πείσει να ανανεώσει το συμβόλαιό του και πλέον ο παίκτης βρίσκεται προ των πυλών της Κόμο, όπου θα γίνει συμπαίκτης του Τάσου Δουβίκα, υπό τις οδηγίες του Φάμπρεγας.