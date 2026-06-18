Τον ήθελε ο Ολυμπιακός, πηγαίνει στην Κόμο ο Μίγια

Το όνομα του Ισπανού μέσου "έπαιξε" και φέτος για τους Ερυθρόλευκους, ωστόσο ο επόμενος σταθμός του θα είναι όπως όλα δείχνουν η Serie A.
Παρά το έντονο ενδιαφέρον και της Αλ Νασρ το προηγούμενο διάστημα, ο 31χρονος άσος αψήφησε τα πετροδόλαρα και προτίμησε την αίγλη του Champions League σύμφωνα με την "Sport".
Η Χετάφε, με την οποία δεσμεύεται για έναν χρόνο ακόμα, δεν μπόρεσε να τον πείσει να ανανεώσει το συμβόλαιό του και πλέον ο παίκτης βρίσκεται προ των πυλών της Κόμο, όπου θα γίνει συμπαίκτης του Τάσου Δουβίκα, υπό τις οδηγίες του Φάμπρεγας.