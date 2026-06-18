Άρης: Ανακοίνωσε Παρταλίδη ως νέο υπεύθυνο Μάρκετινγκ και Εμπορικής Πολιτικής

Ο Άκης Παρταλίδης είναι το νέο πρόσωπο στα γραφεία της ΠΑΕ Άρης - Νέος υπεύθυνος μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

"Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άκη Παρταλίδη, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Εμπορικής Πολιτικής της ΠΑΕ (Commercial/Marketing Director), στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της σε όλους τους τομείς.

Ο κ. Παρταλίδης, από τα πλέον έμπειρα στελέχη στον τομέα του, είναι Υπεύθυνος Στρατηγικού Marketing και ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας με βαθιά εξειδίκευση στην κλιμάκωση εμπορικών λειτουργιών και την υλοποίηση πρωτοβουλιών με ισχυρό κοινωνικό σκοπό.

Από το 2019 έως το 2025 διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής και Διευθυντής Marketing στην ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, όπου οργάνωσε το εμπορικό τμήμα, προσελκύοντας χορηγούς με διεθνή παρουσία στο sports marketing και σχεδίασε καμπάνιες υψηλής προβολής με έντονο κοινωνικό προφίλ.

Καλωσορίζουμε τον Άκη Παρταλίδη στην οικογένεια της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα."