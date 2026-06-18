Λέικερς: Ο Ριβς θα ανανεώσει αν η πρόταση πλησιάζει το max - Πιθανό ένα sign and trade

Ο Όστιν Ριβς θα ανανεώσει με τους Λος Άντζελες Λέικερς αν λάβει μία πρόταση κοντά στο max συμβόλαιο, αλλιώς θα ψάξει στην αγορά για καλύτερη προσφορά.

Η φετινή off-season είναι κομβική για τους Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι έχουν πολλές υποθέσεις να λύσουν. Μία από αυτές αφορά τον Όστιν Ριβς.

Ο παίκτης έχει player-option για 14,9 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να μην την ενεργοποιήσει και να γίνει free agent. Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο, αν οι «Λιμνάνθρωποι» του προσφέρουν ένα συμβόλαιο κοντά στο max, τότε θα συνεχίσει να φοράει τα χρυσά και μωβ.

Από την άλλη, αν λάβει μία αρκετά μικρότερη προσφορά, τότε θα ψάξει στην αγορά και είναι πιθανό να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Μάλιστα, τότε δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ενός sign-and-trade.

Θυμίζουμε πως με τους Λέικερς μπορεί να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο 239 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ σε άλλη ομάδα θα μπορεί να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο 177 εκατομμυρίων δολαρίων.