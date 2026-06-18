Κηφισιά: Πούλησε τον Αμανί στην Σερκλ Μπριζ

Την πώληση του Ιβοριανού μέσου Λαζάρ Αμανί στην βελγική Σερκλ Μπριζ ανακοίνωσε η Κηφισιά.

Επιστροφή στο Βέλγιο μετά από μόλις έναν χρόνο για τον 28χρονο χαφ. Η Κηφισιά απέκτησε πέρυσι ως ελεύθερο τον Αμανί, ο οποίος έχει περάσει σχεδόν όλη την καριέρα του στο βελγικό πρωτάθλημα και σήμερα (18/6) ανακοίνωσε την πώληση του Ιβοριανού άσου στην Σερκλ Μπριζ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την πώληση του Jean Thierry Lazare Amani στη Cercle Brugge KSV του Βελγίου.

Ο Jean Thierry Lazare Amani αποκτήθηκε το περσινό καλοκαίρι ως ελεύθερος, καταγράφοντας με την ομάδα μας 4 γκολ και 1 ασίστ σε 33 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην περσινή εξαιρετική πορεία της Κηφισιάς και ξεχωρίζοντας τόσο ως αθλητής όσο και ως ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και χαρακτήρας.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του.