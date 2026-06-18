Εθνική Ελλάδας: Απαιτητική η κλήρωση για τη Γαλανόλευκη - Κόντρα στην Αγγλία για τα play offs του Παγκοσμίου

H κλήρωση των Play off της για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2027 πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη.

Η Ελλάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αγγλία στον πρώτο γύρο των αγώνων, σε διπλές αναμετρήσεις που θα καθορίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Έχουμε ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί. Σε περίπτωση που η Ελλάδα προκριθεί θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Σλοβακία – Ουκρανία.

Θυμίζουμε πως η Εθνική Γυναικών πήρε τη συμμετοχή της στα play off έπειτα από την πορεία της στον 4ο όμιλο της League C, όπου πήρε την πρώτη θέση και την ίδια ώρα πανηγύρισε την άνοδο στη League B, κλείνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη φάση των ομίλων.

Οι αγώνες της πρώτης στροφής θα λάβουν χώρα τον Οκτώβριο του 2026, ενώ η δεύτερη φάση είναι καθορισμένη για Νοέμβριο και Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.