Χοκς: Βασικό κομμάτι των πλάνων τους ο ΜακΚόλουμ

Οι Ατλάντα Χοκς θέλουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και τον θεωρούν βασικό «γρανάζι» στα πλάνα τους.

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σκότο, οι Ατλάντα Χοκς έχουν κάνει ξεκάθαρο πως θέλουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, καθώς τον θεωρούν βασικό κομμάτι των πλάνων τους για τα επόμενα χρόνια.

Ο οργανισμός εκτιμάει την ικανότητά του στο σκοράρισμα, την εμπειρία του αλλά και την ηγετικότητά του. Την ίδια ώρα, θεωρεί πως μπορεί να βοηθήσει τους νεαρούς παίκτες στο ρόστερ.

Ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο το front office έχει θέσει ως προτεραιότητα την παραμονή του.