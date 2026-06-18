Αλεξίου: «Παρουσιάζουν μια εικονική πραγματικότητα, δεν μπορεί να λένε ότι τρώμε λεφτά από την ΑΕΚ - Δίπλα μας ο Ηλιόπουλος»

Ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ Αλέξης Αλεξίου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου που έλαβε χώρα στην Allwyn Arena και μίλησε για όλους και για όλα.

Κατά την έναρξη της τοποθέτησης του, έκανε λόγο για κάποιους που «παρουσιάζουν μια εικονική πραγματικότητα» και επισήμανε πως είναι ανοιχτός στην κριτική αλλά όχι στην ισοπέδωση, στην προσβολή και σε σχόλια μίσους στα social media που υποκινούν βία, όπως είπε.

Από εκεί και πέρα ο κ. Αλεξίου, αναφέρθηκε στην στήριξη που υπάρχει από τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ Μάριο Ηλιόπουλο, αναφέρθηκε αναλυτικά στα οικονομικά δεδομένα (έσοδα - έξοδα) λύνοντας όλες τις απορίες, στάθηκε στα όσα έγιναν με το χάντμπολ Ανδρών αλλά και τι συμβαίνει ακριβώς με το βόλεϊ Ανδρών, ενώ απάντησε και τι ακριβώς ισχύει με την υπόθεση που αφορούσε την ανάκληση της άδειας αθλητικής αναγνώρισης.

Τον Αλέξη Αλεξίου πλαισίωσαν στο πάνελ ο Γενικός Αρχηγός της Ερασιτεχνικής, Ηλίας Χατσίκας και ο Γενικός Γραμματέας της Μάνας ΑΕΚ, Λευτέρης Αρχόντης.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Αλέξης Αλεξίου: «Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλά μέσα μου να πω. Ο σκοπός είναι να καταλάβει η πραγματικότητα και όχι η εικονική πραγματικότητα που κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν μέσω των social. Το ποδόσφαιρο γυναικών το ιδρύσαμε πριν από πέντε χρόνια, με τρία χρόνια στην κορυφαία κατηγορία. Πέρυσι πήραμε νταμπλ, φέτος όχι. Είμαστε δεύτεροι, είμαστε ανταγωνιστικοί. Να σας πω ότι στην ίδια προσπάθεια ο Παναθηναϊκός είναι πιο πίσω. Στο ποδόσφαιρο σάλας ανρδών απ’ όταν ιδρύθηκε έχει έντεκα κούπες. Φέτος είχε την καλύτερη ομάδα που έχει αναδείξει το ελληνικό futsal. Δεν τα κατάφερε στους τελικούς και έχασε το πρωτάθλημα από τον Δούκα μια ομάδα με ιστορία και με οικονομικό υπόβαθρο. Ούτε αυτή η ομάδα θεωρώ ότι είναι αποτυχημένη και διαλυμένη. Το ίδιο και στις γυναίκες. Πάμε και στο χάντμπολ ανδρών. Το παραλάβαμε ως διοίκηση σχεδόν διαλυμένο να παίζει πλέι άουτ. Το πήραμε, το φτιάξαμε και έχουμε μέχρι σήμερα επτά τρόπαια. Στο χάντμπολ γυναικών, σε λιγότερα από πέντε χρόνια κατάφερε να μπει σφήνα σε ένα ιστορικό δίπολο. Η φετινή σεζόν δεν συνιστά αποτυχία αλλά πρόοδο. Στο βόλεϊ γυναικών, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος εάν και μιλάμε για ερασιτεχνική το άθλημα είναι επαγγελματικό. Τα μπάτζετ έχουν ξεφύγει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα που θα καταστρέψουν την Ερασιτεχνική. Η ομάδα χτίστηκε για να διεκδικήσει τίτλο. Είχαμε πολλές ατυχίες και με τραυματισμούς. Να σας πω ότι αυτή η ομάδα η ''διαλυμένη'' για κάποιους, πήρε φέτος τον βαλκανικό τίτλο και η μοναδική ομάδα που κατάφερε να νικήσει την Κυπελλούχο Ευρώπης, Βαλεφόλια.

Για το βόλεϊ ανδρών, προσπαθήσαμε να το ανεβάσουμε κατηγορία, πάντως ούτε αυτό το τμήμα είναι διαλυμένο. Για τον στίβο, κατηγορηθήκαμε ότι δεν υπάρχει στίβος. Έχουμε πάρει δύο σερί πρωταθλήματα στον ανώμαλο και διεκδικούμε το πρωτάθλημα τουλάχιστον στις γυναίκες στο ανοικτό. Στο ράγκμπι έχουμε σερί πρωταθλήματα, στο πινκ πονκ η ομάδα έφτασε σε ευρωπαϊκή φάση. Η ξιφασκία έχει πάρει δέκα πρωταθλήματα, στα esports που κάποιοι τα ειρωνεύονται, αλλά είμαστε μόνιμοι πρωταθλητές. Είναι η άρση βαρών, το τρίαθλο, η καλλιτεχνική κολύμβηση και άλλα.

Θα κλείσω με το πόλο. Είναι ένα τμήμα που ως ΑΕΚ έχουμε αποτύχει συνολικά. Δεν καταφέραμε να το βάλουμε στους κόλπους των ΑΕΚτζήδων. Δυστυχώς, δεν το αγκάλιασε ο κόσμος. Έγιναν κάποιες κινήσεις. Δεν αρνήθηκα την ίδρυση των τμημάτων, ίσως ήταν λάθος μου. Πρέπει να επανεξετάσουμε τη λειτουργία του. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι μόνο σε αναπτυξιακό επίπεδο. Είναι εκτός περιοχής μας, εκτός εμβέλειάς μας. Θα το επανεξετάσουμε. Προσπάθησα να σας δείξω τι σημαίνει διαλυμμένο τμήμα και τι όχι. Αυτή είναι η εικόνα. Όταν ανέλαβα είχαμε δύο τμήματα και τώρα έχουμε δέκα. Είμαστε το μεγαλύτερο πολυαθλητικό σωματείο».

Η αρχική τοποθέτηση του Ηλία Χατσίκα: «Ήταν πραγματικά μια δύσκολη περίοδος η φετινή στην Ερασιτεχνική. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχε λάθη διοικητικά, αλλά αποφάσεις διοικητικές που έπρεπε να παρθούν. Σε αυτήν την ΑΕΚ, με αυτήν τη διοίκηση δεν κάνουμε ποτέ ομάδες πυροτεχνήματα. Επιλέγουμε καλούς παίκτες, με προσωπικότητες. Η ΑΕΚ γεννήθηκε για να πρωταγωνιστεί. Τον Δεκέμβρη που έσκασε το θέμα του χάντμπολ. Με θλίβει, με λυπεί που εκείνη την περίοδο που φέρναμε παίκτες και έμπαινες κάτω από τα σχόλια, κάποιοι κράζανε. Τα έβλεπαν οι παίκτες που φέρναμε. Αυτό φθείρει την ΑΕΚ. Είναι εύκολο το πληκτρολόγιο. Στο χάντμπολ, λοιπόν, έπρεπε να κερδίσουμε τον χρόνο. Δεν έγινε πτώση στην ποιότητα».

Οι απαντήσεις του Αλέξη Αλεξίου για:

-το ''πού πάνε τα λεφτά από την κάρτα φίλου της ΑΕΚ'' που ρωτάει ένα μέρος του κόσμου: «Να πούμε καταρχήν ποια είναι τα λεφτά. Η κάρτα φίλου κοστίζει 50 ευρώ, την αγοράζει κάποιος μαζί με το ποδόσφαιρο. Πέρυσι δόθηκαν 17,5 χιλ. διαρκείας. Εάν υπολογίσετε πόσα 50άρικα δόθηκαν, πέρυσι είχαμε και κάποιες χαμηλότερες τιμές σε κάποια συνδυσμιακά. Το συνολικό ποσό ήταν 850 χιλ. ευρώ από τις κάρτες φίλου και κάποια επιπλέον οικονομική ενίσχυση από τα εισιτήρια αγώνα. Μέσα στον ισολογισμό αυτά τα έσοδα ήτα περίπου 960 χιλ. ευρώ.

Τώρα για το πού πάνε. Κάποιοι θεωρούν ότι τα έσοδα είναι εκατ. ευρώ και τα έξοδα μηδενικά. Χρησιμοποιούμε 40 σπίτια για να στεγάσουμε 50 αθλητές ξένους ή από επαρχεία. Σ’ αυτά πληρώνουμε ενοίκιο, ΔΕΗ, ίντερνετ, νερό, θέρμανση και κοινόχρηστα. Αυτοί οι αθλητές έχουν σίτιση. Ευτυχώς έχουμε 2-3 εστιατόρια που μας παρέχουν φαγητό. Αυτοί οι αθλητές θέλουν αυτοκίνητα. Εάν για την οικονομία της συζήτησης, κάθε αθλητής μας στοιχίζει 1000 ευρώ (είναι παραπάνω) μόνο για τα παραπάνω έξοδα. Σύνολο 480 χιλιάδες ευρώ. Τρεις κάρτες φίλου χρειάζεται, όχι μία. Όλες οι ομάδες έχουν ταξίδια. Ένα απλό ταξίδι στην Θεσσαλονίκη κοστίζει 3000 ευρώ. Δεν θα σας πω για Αλεξανδρούπολη που είναι διπλάσιο, ούτε για Σαντορίνη που πρέπει να κάνεις και δύο διανυκτερεύσεις. Φέτος πληρώσαμε για μετακινήσεις περίπου 300 χιλιάδες ευρώ. Κάθε αγώνας που διεξάγεται στο γήπεδό μας στοίχιζε περίπου 700 ευρώ. Για ακαδημίες έχουμε πληρώσει πάνω από 350 χιλιάδες ευρώ. Πάνω από 170 χιλ. πληρώνουμε για προπονήσεις. Έχουμε υπερβεί το ποσό της κάρτας φίλου. Εάν έχει βρει κάποιος που έχει μαγικό τρόπο να γεμίζει τα ντουλάπια του χωρίς να πληρώσει, καλοδεχούμενος να μας πει το μυστικό.

Βασικοί πυλώνες εδόδων είναι η κάρτα φίλου, το ποσοστό 10% από την ΠΑΕ, το 10% από την ΚΑΕ και το ποσό που παίρνουμε από το στοίχημα. Το στοίχημα ανακοινώνεται. Φέτος μας έδωσε 427 χιλ. ευρώ Είναι απλή αριθμητική».

-εάν υπάρχουν επαφές με επιχειρηματίες: «Εάν κάναμε και αυτό, αυτοί που σχολιάζουν θα λέγανε ότι πουλάμε-ξεπουλάμε την ΑΕΚ. Μιλάμε με πολύ κόσμο. Μακάρι να υπάρξει οποιοσδήποτε υγιής επιχειρηματίας και να μπορέσει να βοηθήσει. Το βόλεϊ είναι ένα τμήμα που δίνει αυτήν τη δυνατότητα».

-για το εάν υπάρχει κάποια προσέγγιση από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, να βοηθήσει όπως το είχε κάνει τον περασμένο Ιανουάριο: «Από την πρώτη στιγμή ο κος Ηλιόπουλος έχει δείξει έμπρακτη στήριξη για τον αθλητισμό. Από τη στιγμή που είναι ένας άνθρωπος που προχωράει με το ευ αγωνίζεσθαι, ήταν προφανές ότι θα ενδιαφερόταν για την Ερασιτεχνική. Το έκανε για το τμήμα χάντμπολ τον Ιανουάριο. Χωρίς να πει κάτι, πολλές φορές δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω».

-εάν έπρεπε να έχει επικοινωνηθεί καλύτερα η κατάσταση στο χάντμπολ: «Το ανδρικό χάντμπολ αντιμετώπισε συγκεκριμένο πρόβλημα ρευστότητας τον Ιανουάριο. Επειδή η εταιρία που ήταν χορηγός μέσω του Σταμάτη Παπασταμάτη δεν μπόρεσε να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Εμείς έπρεπε να δείξουμε αντανακλαστικά. Το να παίξει η ομάδα, να είναι ανταγωνιστική και να πάρει τη 2η θέση. Δεν απείχε πολύ από το να μην παίξει καθόλου. Είχαμε προβλήματα με το ρόστερ. Αυτά τα κόστη καλύφθηκαν από τον κύριο Ηλιόπουλο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, επικοινωνιακά, ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους για κάποιους χαρακτηρίζομαι αντιεπικοινωνιακός, ότι δεν μιλάω πολύ. Έχω μάθει να προσφέρω. Στην ΑΕΚ δεν ήρθα τώρα. Βοηθάω και νομικά. Επειδή μου αρέσει η δουλειά μου και επειδή αγαπώ την ΑΕΚ».

-για το εάν δίνεται μεγάλο βάρος στα σχόλια στα social: «Εγώ προσωπικά δεν έχω social. Προτιμούσα οι σχέσεις μου να είναι διαπροσωπικές. Δεν παύουν τα social να είναι σημαντικό μέρος της εποχής μας, τα χρησιμοποιεί ο κόσμος. Εγώ δεν επηρεάζομαι. Όμως είναι διαφορετικό να σου κάνει κάποιος μια κριτική. Δεν δέχομαι όμως τον εξευτελισμό, την υποτίμηση και την υποκίνηση σε βία. Ευτυχώς, υπάρχουν νόμοι. Αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια κάνουν ένα λάθος. Νομίζουν ότι δεν τους βλέπει κανείς. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος να υποστείς και τις συνέπειες. Δεν μπορεί να λένε ότι τρώμε λεφτά από την ΑΕΚ, ενώ τα λεφτά που βγάζει η ΑΕΚ είναι λιγότερα από το να συντηρηθεί το τμήμα. Και ευτυχώς που κάθε φορά υπάρχει ένας Ηλιόπουλος κτλ. Μακάρι φέτος να έχουμε 22 χιλιάδες φίλου. Για να μην χρειαστεί να πάω στον κύριο Ηλιόπουλο να πω ''μπλοκάραμε''».

-τι πλάνο υπάρχει για το ανδρικό χάντμπολ: «Για το ανδρικό χάντμπολ, με βάση τη δική μας οικονομική δυνατότητα, σχεδιάζεται για να χτυπήσει το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Δεν πιστεύουμε ότι εάν δεν βάλεις ένα εκατ. ευρώ, δεν μπορείς να χτυπήσεις το πρωτάθλημα. Πιστεύουμε ότι μπορείς να βρίσκεις παίκτες, οι οποίοι αύριο θα κάνουν ένα εκατ. ευρώ, αλλά σήμερα μπορείς να τους βρεις με τα μισά λεφτά. Έτσι σχεδιάζεται η ομάδα χάντμπολ, με ποιοτικές προσθήκες και πιστεύω θα τα καταφέρουμε».

-για το θέμα της αθλητικής αναγνώρισης: «Κάποιοι που αυτοαποκαλούνται ΑΕΚτζήδες προβαίνουν σε ανώνυμες καταγγελίες. Υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία που διοχετεύθηκε σε διάφορους φορείς και Αρχές με σκοπό να αποδείξουν ότι τα λεφτά από τις συνδρομές στις Ακαδημίες έρχονται στην τσέπη του Αλεξίου και πως ο Αλεξίου παίρνει τα λεφτά από το στοίχημα. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, διαπιστώνονται εύκολα. Μέσα σε αυτά τα έγγραφα υπήρχε και ένα έγγραφο του 2024 που αυτοί έλεγαν ότι υπήρχε συστέγαση μια εταιρία offshore. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ θέλω να πω εξής. Όταν ανέλαβα την Ερασιτεχνική ΑΕΚ, είχε βρει μια κατάσταση, όπου οι έφοροι των τμημάτων, ο καθένας για να βοηθήσει το τμήμα του πήγαινε σε έναν προμηθευτή και έλεγε «φτιάξε μου 1000 μπρελόκ, φτιάξε μου το άλλο», τα έπαιρναν και ερχόντουσαν και έλεγαν ‘’πάρτε για το τμήμα’’. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, αλλά συνέβαινε. Εγώ θεώρησα επειδή το σωματείο δεν έπρεπε να κάνει πωλήσεις, να κάνουμε μια εταιρία που θα έχει το eshop. Αυτό έγινε. Αυτό καταγγέλθηκε ως παράνομο. Κάποιοι βρήκαν μια διεύθυνση και είπαν ότι γίνεται συστέγαση. Το κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε. Και αυτό το λάθος ανακλήθηκε. Το ότι πήρε χρόνο οφείλεται σε γραφειοκρατία. Η ΑΕΚ έχει την αθλητική αναγνώριση που είχε».

-το ποιο θεωρεί ότι ήταν το μεγαλύτερό του λάθος όλα αυτά τα χρόνια: «Λάθη θα κάνεις όταν προσπαθείς να προσφέρεις. Το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει είναι ότι τελικά δεν έπρεπε να κάνουμε κάποια ανοίγματα σε κάποια αθλήματα χωρίς να τα ζυγίσουμε καλά. Εάν γυρνούσα πίσω τον χρόνο δεν θα το έκανα».

-για το 10% που έρχεται ως έσοδο: «Το 10% έτσι ξερό δεν υπάρχει. Εάν υποθέσουμε ότι τα έσοδα από τα εισιτήρια είναι, τυχαία, 15 εκατ. ευρώ, στην Ερασιτεχνική δεν έρχεται 1,5 εκατ. ευρώ. Πρέπει να αφαιρεθεί το ΦΠΑ και το κόστος τέλεσης αγώνα. Το λένε και το ξαναλένε… Δεν είναι έτσι, ας ρωτήσουν και αλλού τι παίρνουν οι υπόλοιποι. Ας διαβάσουν τον νόμο».

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