Χαλκιδική: Νεκρή γυναίκα μέσα σε σπίτι - Την εντόπισε η κόρη της γυμνή, πιθανή ανθρωποκτονία

Μια νεκρή γυναίκα από την Γερμανία, στην Χαλκιδική, έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές καθώς ερευνάται σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικίας περίπου 80 ετών, υπήκοος Γερμανίας η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του iefimerida.gr τα δύο στοιχεία που έχουν προκαλέσει προβληματισμό στις αρχές με αποτέλεσμα να ερευνάται σοβαρά το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας είναι πως η γυναίκα βρέθηκε γυμνή ενώ το σπίτι ήταν αναστατωμένο.

Για αυτόν τον λόγο οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος ζήτησαν τον ιατροδικαστή υπηρεσίας από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης προκειμένου να προχωρήσει σε αυτοψία του χώρου.

Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν προς το συμπέρασμα της δολοφονίας, ωστόσο ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Την γυμνή ηλικιωμένη γυναίκα εντόπισε η κόρη της η οποία και κάλεσε τις αρχές. Ήδη οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής σε μια προσπάθεια να έχουν μια πρώτη εικόνα για τυχόν ύποπτες κινήσεις.

Πηγή: iefimerida.gr