Με επίκεντρο το «Vikelas Sports» και τους Ολυμπιονίκες Γιάννη Μπουρούση και Φανή Χαλκιά ολοκληρώθηκε το Αμοργιανό Φεστιβάλ 2026

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονη συγκινησιακή φόρτιση ολοκληρώθηκε το 3ο Αμοργιανό Φεστιβάλ 2026, το οποίο περιλάμβανε τις δράσεις «Vikelas Sports» και «Aegean Blue Classic Car IDORO», καθώς και εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά την Αμοργό ως τόπο συνάντησης του αθλητισμού, του πολιτισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

Το 3ο Αμοργιανό Φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αμοργού, την Εθνική Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και από τον Σύλλογο Ιστορικών Οχημάτων ΙΔΟΡΟ, με τη συμμετοχή στελεχών του αθλητισμού και θεσμικών φορέων.

Η φετινή διοργάνωση σημαδεύτηκε από την απώλεια του αγαπημένου Κυκλαδίτη Γιάννη Σκοπελίτη, γεγονός που οδήγησε σε προσαρμογή του προγράμματος, ως ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με ήθος, αγάπη και ανιδιοτέλεια τον τόπο του. Οι σημαίες της διοργάνωσης κυμάτισαν μεσίστιες, ενώ οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα σεβασμού και συγκίνησης.

Ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ κατείχε το «Vikelas Sports», το οποίο αγκαλιάστηκε θερμά από τα παιδιά και τους γονείς της Αμοργού και των Μικρών Κυκλάδων. Η μαζική συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των παιδιών επιβεβαίωσαν τη δυναμική ενός θεσμού που προάγει τη σύνδεση, τη συμπερίληψη και την αθλητική παιδεία.

Οι Ολυμπιονίκες και μέλη της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας», Γιάννης Μπουρούσης και Φανή Χαλκιά, αποτέλεσαν σημείο αναφοράς των δράσεων, εμπνέοντας τα παιδιά μέσα από την προσωπική τους διαδρομή και την αμεσότητά τους. Μέσα από το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και τα δρομικά αγωνίσματα, οι μικροί συμμετέχοντες γνώρισαν στην πράξη τις αξίες του σεβασμού, της συνεργασίας, της προσπάθειας και του ευ αγωνίζεσθαι, βιώνοντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της αθλητικής δραστηριότητας και μετατρέπεται σε μάθημα ζωής.

Κατά τη διάρκεια των αθλητικών δράσεων, όλα τα παιδιά παρέλαβαν μετάλλιο συμμετοχής για την προσπάθεια και τη συμμετοχή τους, ως αναγνώριση της ενεργούς παρουσίας τους και του πνεύματος του «ευ αγωνίζεσθαι».

Τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων του «Vikelas Sports» ανέλαβε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από Ολυμπιονίκες, στελέχη αθλητισμού, τοπικούς προπονητές και εθελοντές, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του προγράμματος. Στην ομάδα συμμετείχαν: η Πρόεδρος του ΙΔΟΡΟ και Ολυμπιονίκης Όλγα Βασδέκη, ο Ολυμπιονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας» Γιάννης Μπουρούσης, η Ολυμπιονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Φανή Χαλκιά, η Διευθύντρια της Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας» Δρ. Ιλεάνα Κλοκώνη, οι Αμοργιανοί προπονητές Αλέξανδρος Βεκρής και Νίκος Χατζηϊωάννου, η Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αμοργού Ιωάννα Σάνη, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Αμοργού Σίμος Σταμάτης, τα μέλη ΔΣ των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Αμοργού και μέλη των πολιτιστικών συλλόγων Καρδίτσας - Τρίκαλα.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής «Δημήτριος Βικέλας», η οποία συνεχίζει να προάγει με συνέπεια τις αξίες του αθλητισμού και της αθλητικής παιδείας σε όλη τη χώρα.

Το «Aegean Blue Classic Car IDORO» προσέλκυσε το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, με ιστορικά οχήματα από όλη την Ελλάδα να αναδεικνύουν την αισθητική και την ιστορία της κλασικής αυτοκίνησης.

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε αφήνοντας ως σημαντικότερο αποτύπωμα τα χαμόγελα των παιδιών και το μήνυμα ότι ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και ο εθελοντισμός μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες σύνδεσης και δημιουργίας ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Λόγω της απώλειας του Γιάννη Σκοπελίτη δεν πραγματοποιήθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή παραδοσιακών συγκροτημάτων από την Καρδίτσα και την Τρίπολη, σε ένδειξη σεβασμού και τιμής στη μνήμη του.

Η Εθνική Οργανωτική Επιτροπή «Δημήτριος Βικέλας» εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της διοργάνωσης και ιδιαίτερα στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αμοργού για την πολύτιμη στήριξή τους.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνθηκαν επίσης στους συνδιοργανωτές, την Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αμοργού, τον Σύλλογο Ιστορικών Οχημάτων ΙΔΟΡΟ, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Αμοργού για την άριστη συνεργασία και τη συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίηση του φεστιβάλ.

Η κοινή αυτή προσπάθεια ανέδειξε ότι όταν θεσμοί, φορείς και τοπικές κοινωνίες συνεργάζονται με κοινό όραμα, μπορούν να δημιουργήσουν δράσεις υψηλού επιπέδου που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και προβάλλουν τις αξίες που ενώνουν τις νησιωτικές κοινωνίες του Αιγαίου.

Οι διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού για τον επόμενο χρόνο.