Στοχεύει σε ξένο κόμπο γκαρντ ο Άρης Betsson - Τα στοιχεία που θέλει ο Σπανούλης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Άρη Betsson, με τους ανθρώπους της ομάδας να τρέχουν τις διαδικασίες για τη συμπλήρωση του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οι περισσότερες βασικές κινήσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί, και πλέον απομένουν ελάχιστα κομμάτια για να ολοκληρωθεί το «παζλ» της νέας σεζόν.

Η αρχή έγινε με την επίσημη ανακοίνωση του Ι Τζέι Λιντέλ, ο οποίος αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της ομάδας στη νέα εποχή του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Σειρά παίρνουν τώρα οι τυπικές επικυρώσεις των deal με τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Άνταμ Μοκόκα, Κεμ Μπιρτς και Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς. Παράλληλα, στην τελική ευθεία για να ντυθούν στα «κιτρινόμαυρα» βρίσκονται τόσο ο Γιώργος Τανούλης όσο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο επόμενος στόχος του Άρη αφορά τη θέση του ξένου κόμπο γκαρντ, στον οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα για την αγωνιστική αναβάθμιση της ομάδας. Το τεχνικό τιμ θέλει σε αυτή τη θέση έναν αθλητή με προσωπικότητα ηγέτη και έφεση στο σκοράρισμα. Ο Βασίλης Σπανούλης θέλει έναν παίκτη που να συγκεντρώνει όλα τα αγαπημένα του στοιχεία, όπως τα σημείωσε και στην επίσημη παρουσίασή του την περασμένη Δευτέρα: ενέργεια, αθλητικότητα, ισχυρό κίνητρο και νοοτροπία νικητή.

Οι «κιτρινόμαυροι» στοχεύουν σε έναν ποιοτικό γκαρντ με επιθετικό ταλέντο, που θα μπορεί να πάρει την μπάλα στις κρίσιμες επιθέσεις όταν αυτή «καίει» και δεν θα φοβηθεί να αναλάβει ευθύνες. Οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού έχουν εντοπίσει τον στόχο τους και η υπόθεση φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων. Μεταγραφικά πάντως, το όνομα του Αλέκσα Αβράμοβιτς, που κυκλοφόρησε δεν έχει καμία ισχύ, ενώ ο Γκλιν Ουότσον είχε προταθεί, αλλά έμεινε ως εκεί.

Ενίσχυση στο «3» και το status του Νουά

Ταυτόχρονα, ο Άρης αναζητάει στην ξένη αγορά και έναν σμολ φόργουορντ, ώστε να γεμίσει η θέση «3». Εκεί βέβαια υπάρχουν ήδη οι λύσεις των Μοκόκα, Μποχωρίδη και Χαραλαμπόπουλου, ενώ σε πιο ψηλά σχήματα μπορεί να προσφέρει βοήθειες και ο Αμίν Νουά.

Όσον αφορά τον Γάλλο φόργουορντ, τις προηγούμενες ημέρες είχε τετ-α-τετ με τον Νίκο Ζήση, ο οποίος του ανέλυσε το πλάνο του προπονητή για τον ρόλο του στην ομάδα. Η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα, ωστόσο η παραμονή του παραμένει ανοιχτή, όσο στο συμβόλαιό του υπάρχει ο όρος Euroleague out, που λήγει στα μέσα Ιουλίου.

Η στάση του Άρη είναι ξεκάθαρη: επιθυμεί την παραμονή του Νουά, αλλά δεν πρόκειται να κρατήσει κανέναν παίκτη, αν ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην ομάδα. Επί της ουσίας, οι «κιτρινόμαυροι» του έχουν… πετάξει το μπαλάκι και περιμένουν. Αν αποφασίσει ο Γάλλος να αποχωρήσει, ο Άρης θα εισπράξει τη σχετική αποζημίωση (buy out) και θα κινηθεί αμέσως για τον αντικαταστάτη του, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει ήδη έτοιμη μία λίστα με τους υποψήφιους στόχους.