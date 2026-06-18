MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Συμφώνησαν για τρία χρόνια Μουμπρού και Βίρτους Μπολόνια»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Σύμφωνα με Ιταλικά Μέσα ο Άλεξ Μουμπρού ήρθε σε συμφωνία για τριετές συμβόλαιο με την Βίρτους Μπολόνια αξίας 850.000 ευρώ ετησίως.

Ο Άλεξ Μουμπρού είναι ο νέος προπονητής της Βίρτους Μπολόνια, σύμφωνα με την La Repubblica Bologna. Ο Ισπανός τεχνικός συμφώνησε με την ιταλική ομάδα για συμβόλαιο διάκρειας τριών χρόνων, αξίας 850.000 ευρώ ετησίως.

Ο Μουμπρού παρά την ανάλαψη της τεχνικής ηγεσίας της Βίρτους, θα διατηρήσει κανονικά την θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Γερμανίας. Μετά από μια σύντομη στάση στην Μπολόνια, ο Μουμπρού πέταξε για Βερολίνο προκειμένου να οριστικοποιήσει τα έγγραφα με την Γερμανική Ομοσπονδία και να ανοίξει το δρόμο για την ανακοίνωση του διπλού του ρόλου του. 

«Συμφώνησαν για τρία χρόνια Μουμπρού και Βίρτους Μπολόνια»