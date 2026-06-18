«Συμφώνησαν για τρία χρόνια Μουμπρού και Βίρτους Μπολόνια»

Σύμφωνα με Ιταλικά Μέσα ο Άλεξ Μουμπρού ήρθε σε συμφωνία για τριετές συμβόλαιο με την Βίρτους Μπολόνια αξίας 850.000 ευρώ ετησίως.

Ο Άλεξ Μουμπρού είναι ο νέος προπονητής της Βίρτους Μπολόνια, σύμφωνα με την La Repubblica Bologna. Ο Ισπανός τεχνικός συμφώνησε με την ιταλική ομάδα για συμβόλαιο διάκρειας τριών χρόνων, αξίας 850.000 ευρώ ετησίως.

Ο Μουμπρού παρά την ανάλαψη της τεχνικής ηγεσίας της Βίρτους, θα διατηρήσει κανονικά την θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Γερμανίας. Μετά από μια σύντομη στάση στην Μπολόνια, ο Μουμπρού πέταξε για Βερολίνο προκειμένου να οριστικοποιήσει τα έγγραφα με την Γερμανική Ομοσπονδία και να ανοίξει το δρόμο για την ανακοίνωση του διπλού του ρόλου του.