Επιβεβαίωση SDNA: Συνεχίζει στον Παναθηναϊκό ο Γιάντσουκ

Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ για ανανέωση της συνεργασίας τους για άλλη μια σεζόν.

Επίσημη μορφή πήρε η ανανέωση του Γιάντσουκ με τον Παναθηναϊκό. Όπως σας είχε ενημερώσει το SDNA ο Ουκρανός ακραίος συμφώνησε με την «πράσινη» διοίκηση», για να παραμείνει στην ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου για δεύτερη σερί χρονιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ στο τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο Ουκρανός ακραίος, εκ των βασικών συντελεστών στο «πράσινο» νταμπλ, θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Ντμίτρο Γιάντσουκ σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω το ταξίδι μου με τον Παναθηναϊκό. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Είμαι περήφανος που παραμένω μέλος της πράσινης οικογένειας. Τα λέμε τη νέα σεζόν!»