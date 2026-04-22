Ανανέωσε κι ο Γιάντσουκ, κυνηγάει το ευρωπαϊκό όνειρο ο Παναθηναϊκός!

Το τριφύλλι κινείται μεθοδικά, όχι μόνο στη λογική των μεγάλων μεταγραφών αλλά και των σπουδαίων ανανεώσεων, βασιζόμενος στους παίκτες που τον έχουν φέρει στον αφρό.

Με ξεκάθαρες ιδέες για τη δημιουργία μιας ομάδας με χημεία και ομοιογένεια, κρατάει τα καλύτερά του όπλα στη φαρέτρα καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Ουκρανός Ντμίτρο Γιάντσουκ, αναμφίβολα ο κορυφαίος ξένος ακραίος στο φετινό πρωτάθλημα, έβαλε τζίφρα στο νέο συμβόλαιο που του πρόσφερε ο Παναθηναϊκός.

Το σερβίς, τα επιθετικά του χτυπήματα στη μπάλα, αλλά και ο συνδυασμός χαρακτήρα-αθλητικής ικανότητας είναι δυσεύρετα ως πακέτο και μαζί με το κίνητρο που τον διακρίνει στην καθημερινότητά, οδήγησαν τη διοίκηση του Παναθηναϊκού στην απόφαση να του δώσουν νέο συμβόλαιο και εκείνος χωρίς δεύτερη σκέψη να το ανανεώσει.

Στα 27 του χρόνια και μετά τους αρχικούς μήνες προσαρμογής στην πρώτη έξοδό του από την Ουκρανία, ο Γιάντσουκ έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο μισό της σεζόν και μαζί με τον Τιμοτέ Καρλ συνθέτουν ένα τρομερό δίδυμο ξένων στις θέσεις των ακραίων.

Με αυτές τις κινήσεις ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει ξεκάθαρο στόχο να αλλάξει επίπεδο και αν όλα πάνε καλά και πετύχει φέτος το back2back, να επιχειρήσει το επόμενο άλμα που δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Επίκεινται άλλωστε κι άλλες κινήσεις που θα επιβεβαιώσουν πως η διοίκηση Βρανόπουλου μαζί με τους επιφανείς Παναθηναϊκούς έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πήχη και για την επόμενη σεζόν σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη.