Ειλικρινά τώρα, είδατε εσείς το φαβορί του Μουντιάλ;

Ο Χρήστος Σταθόπουλος βλέπει φανατικά Μουντιάλ και αναρωτιέται: μετά την πρώτη αγωνιστική, εσείς είδατε κάποιο φαβορί;

Ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια στα Μουντιάλ παίζεται... στον καναπέ παρακολουθώντας (όσο γίνεται) τα πάντα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παιδιώθεν. Από την πρώτη στιγμή που στην πρώτη έγχρωμη τηλεόραση του σπιτιού ξενυχτούσα για το WC 1986 και δεν άλλαζα κανάλι για να μη χάσω το τραγουδάκι του Λουκιανού Κηλαηδόνη «Αρχίζει το ματς».

Επιστροφή στο 2026: Φτάσαμε, λοιπόν, στη στιγμή που τελείωσε η πρώτη αγωνιστική και αρχίζεις να ψάχνεις ποιος είναι το αφεντικό του τουρνουά. Ποιος μπήκε στο πάρτι, κοίταξε γύρω του και έδειξε ότι ήρθε για να πάρει το τρόπαιο και να φύγει;

Μετά από μία εβδομάδα αγώνων, ομολογώ ότι ακόμα ψάχνω. Εσείς;

Η Αγγλία έβαλε τέσσερα στην Κροατία, αλλά για ένα ημίχρονο έμοιαζε με πολυκατοικία που ξέχασε να κλειδώσει την είσοδο. Ο Μπέλιγχαμ ήταν παντού, ο Κέιν έκανε πάλι τη δουλειά του, αλλά αν είσαι ο Τούχελ μάλλον κοιτάς περισσότερο τα δύο γκολ που δέχθηκες παρά τα τέσσερα που έβαλες.

Η Γερμανία πέτυχε επτά γκολ απέναντι στο Κουρασάο και έδωσε την πιο εντυπωσιακή παράσταση της πρώτης αγωνιστικής. Το πρόβλημα είναι ότι το Κουρασάο είχε τον ίδιο περίπου ρόλο που έχει το καρπούζι απέναντι στο μαχαίρι. Η Γερμανία έκανε ό,τι έπρεπε. Απλώς δεν μάθαμε ακόμα πόσο καλή είναι πραγματικά.

Η Βραζιλία χρειάστηκε να ιδρώσει περισσότερο απ' όσο θα ήθελε απέναντι στο Μαρόκο. Έβγαλε λίγη είναι η αλήθεια ποιότητα, έβγαλε... κάποια προσωπικότητα, αλλά όχι εκείνη τη βεβαιότητα που συνήθως συνοδεύει τις βραζιλιάνικες ομάδες όταν μυρίζουν τελικό, ειδικά μέχρι το 2002. Θα μου πείτε, τι πας συγκρίνεις τώρα; Τότε υπήρχαν τα τέσσερα «Ρ», τώρα υπάρχουν οι... αναπληρωματικοί τους Ραφίνια και Βινίσιους.

Η Γαλλία είναι η Γαλλία. Τη βλέπεις, λες «καλή ήταν», πας να αλλάξεις κανάλι και μετά συνειδητοποιείς ότι έκανε σχεδόν τα πάντα σωστά χωρίς να πατήσει ιδιαίτερα το γκάζι στο πάτωμα. Σαν εκείνον τον μαθητή που δεν μιλάει πολύ μέσα στη χρονιά και τον βρίσκεις πάλι πρώτο όταν βγαίνουν οι βαθμοί.

Η Αργεντινή μου έδωσε την αίσθηση της ομάδας που ξέρει ακριβώς ποια είναι. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει κανέναν και με το Μέσι τέσσερα χρόνια μεγαλύτερο, δεν έχει εκείνη την ποδοσφαιρική τρέλα που σε κάνει να σηκωθείς από τον καναπέ. Έχει όμως κάτι πιο ύπουλο, ξέρει να επιβιώνει.

Η Ισπανία ίσως με μπέρδεψε περισσότερο από όλους. Έκανε σχεδόν τα πάντα σωστά απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι εκτός από το μοναδικό πράγμα που γράφει το ταμπλό. Το γκολ. Είχε την μπάλα, είχε τις ευκαιρίες, είχε τον έλεγχο, αλλά της έλειψε το τελευταίο χτύπημα. Κι αν οι μεγάλοι κρίνονται από την ικανότητά τους να τελειώνουν τις βραδιές που πρέπει να τελειώνουν, τότε η Ισπανία χρωστά ακόμα απαντήσεις.

Η Πορτογαλία άφησε περισσότερα ερωτήματα απ' όσα θα ήθελε. Και η Ολλανδία προηγήθηκε δύο φορές απέναντι στην Ιαπωνία, αλλά κάθε φορά τα γιαπωνέζικα μηχανάκια έβρισκαν τρόπο να επιστρέφουν.

Κάπως έτσι νομίζω πως χάθηκε η ευκαιρία να αφήσει μια (μεγάλη) ομάδα το πρώτο πραγματικά δυνατό αποτύπωμα στο τουρνουά της κεντρικής και βόρειας Αμερικής και ίσως αυτό να είναι το πιο ωραίο πράγμα τελικά, που έχει συμβεί μέχρι τώρα.

Γιατί; Επειδή κάθε Μουντιάλ χρειάζεται έναν κακό, έναν ήρωα και ένα φαβορί. Μέχρι στιγμής έχουμε βρει τους δύο πρώτους. Το τρίτο ακόμα αγνοείται κι όσο περνούν οι μέρες, αρχίζω να πιστεύω ότι αυτό δεν είναι αδυναμία της διοργάνωσης. Είναι η γοητεία της.

Εχω την εντύπωση πως για πρώτη -ίσως- φορά, έπειτα από καιρό οι μεγάλοι μοιάζουν ισχυροί, αλλά όχι άτρωτοι. Οι μικροί ναι μεν μοιάζουν μικρότεροι, αλλά όχι φοβισμένοι. Το αντίθετο, μοιάζουν... τσαμπουκαλεμένοι και «θρασύτατοι».

Γι' αυτό σας ρωτάω, ειλικρινά τώρα. Μετά την πρώτη αγωνιστική, είδατε εσείς το φαβορί; Εγώ ακόμα ψάχνω...

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