Δεν θέλουν να παραχωρήσουν τον Λέοναρντ οι Κλίπερς

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν τον Καουάι Λέοναρντ, παρά το γεγονός πως λήγει το συμβόλαιό του το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Καουάι Λέοναρντ βρίσκεται στους Λος Άντζελες Κλίπερς από την σεζόν 2019-20, χωρίς να καταφέρει να οδηγήσει τον οργανισμό στους τελικούς του ΝΒΑ.

Το συμβόλαιο του 34χρονου λήγει το επόμενο καλοκαίρι, με τον Λέοναρντ να λαμβάνει 50.300,000 δολάρια για τη σεζόν 2026-27. Παρά το γεγονός πως βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, οι «Κλιπς» δεν θέλουν να τον παραχωρήσουν.

Σύμφωνα με τον Άντονι Σλέιτερ του «ESPN», ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Στιβ Μπάλμερ, είναι κάθετος στην παραχώρηση του «Claw» και θέλει να χτίσει την ομάδα γύρω από τον θρυλικό forward.