Παναθηναϊκός: Ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά, αύριο συνεχίζονται οι προπονήσεις

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσαν σήμερα τις εργομετρικές εξετάσεις κι αύριο θα συνεχίσουν τις προπονήσεις στο Κορωπί.

Το «Τριφύλλι» έχει ξεκινήσει την καλοκαιρινή του προετοιμασία για την επόμενη σεζόν, με το πρώτο διήμερο να είναι αφιερωμένο κυρίως στις απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί.

Χτες το απόγευμα βέβαια έγινε και η πρώτη προπόνηση, ενώ σήμερα οι «πράσινοι» έχουν ελεύθερο το απόγευμα και θα επιστρέψουν στο Κορωπί το πρωί της Παρασκευής (10:00) για να δουλέψουν υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Αξίζει να αναφερθεί πως τόσο χτες, όσο και σήμερα, έδωσε το «παρών» στο προπονητικό κέντρο ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, που μίλησε με τους Νίστρουπ και Κοτσόλη και έδειξε ότι είναι δίπλα στην ομάδα σε αυτή τη νέα εποχή.