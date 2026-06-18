Η κινεζική επανάσταση του… κινητού! Πώς μια χώρα με 1,4 δισ. πληθυσμό αλλάζει τους κανόνες της τηλεθέασης

Η νέα πραγματικότητα στην κινεζική αγορά δείχνει πώς αλλάζει η κατανάλωση αθλητικού περιεχομένου παγκοσμίως. Το Μουντιάλ 2026 μεταφέρεται πλέον στις οθόνες των κινητών, με τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες να ανταγωνίζονται για χρήστες, διαφημίσεις και χρόνο θέασης - Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η Κίνα μπορεί να απουσιάζει από το αγωνιστικό σκέλος του Μουντιάλ 2026, απουσιάζει από το 2002 άλλωστε, όμως παραμένει μία από τις σημαντικότερες αγορές για τη FIFA, τους χορηγούς και τις πλατφόρμες μετάδοσης. Με περισσότερους από 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους και εκατοντάδες εκατομμύρια φίλους του ποδοσφαίρου, η χώρα παρακολουθεί τη διοργάνωση με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες.

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τη συσκευή θέασης. Η τηλεόραση χάνει σταθερά έδαφος απέναντι στο κινητό τηλέφωνο, με τη συντριπτική πλειονότητα των θεατών να επιλέγει πλέον εφαρμογές και ψηφιακές πλατφόρμες για να παρακολουθήσει αγώνες, στιγμιότυπα και σχολιασμό.

Η Xiaohongshu μπαίνει στο παιχνίδι των δικαιωμάτων

Η μεγάλη είδηση του Μουντιάλ 2026 στην Κίνα ήταν η είσοδος της Xiaohongshu, γνωστής και ως «Little Red Book», στον χώρο των αθλητικών μεταδόσεων. Η πλατφόρμα εξασφάλισε δικαιώματα δωρεάν μετάδοσης των αγώνων μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τον κρατικό όμιλο China Media Group, ο οποίος κατέχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης στη χώρα. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε λιγότερο από έναν μήνα πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδουν οι κινεζικές ψηφιακές εταιρείες στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Παράλληλα, η κρατική CCTV συνεχίζει να μεταδίδει τους αγώνες μέσω των δικών της εφαρμογών για κινητά και έξυπνες τηλεοράσεις, προσφέροντας συνδρομητικές επιλογές χωρίς διαφημίσεις και με δυνατότητα παρακολούθησης επαναλήψεων.

Οι ώρες των αγώνων αλλάζουν τη συμπεριφορά των φιλάθλων

Η διοργάνωση διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, γεγονός που δημιουργεί διαφορά ώρας άνω των 12 ωρών με το Πεκίνο. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί αγώνες μεταδίδονται μεταμεσονύκτιες ώρες ή κατά τη διάρκεια του εργάσιμου πρωινού στην Κίνα. Αυτό επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε το CNBC στο Πεκίνο, η προσέλευση σε μπαρ και χώρους δημόσιας θέασης είναι αισθητά μικρότερη σε σχέση με παλαιότερα Μουντιάλ.

Οι περισσότεροι επιλέγουν να παρακολουθούν τους αγώνες από το σπίτι ή να ενημερώνονται μέσω βίντεο μικρής διάρκειας, αποσπασμάτων και σχολιασμού στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η τάση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη. Ήδη στο Μουντιάλ του 2022, η Κίνα αντιστοιχούσε σχεδόν στο 50% των συνολικών ωρών θέασης που καταγράφηκαν παγκοσμίως στις ψηφιακές και κοινωνικές πλατφόρμες της FIFA.

Η κυριαρχία της Douyin και ο ανταγωνισμός για τους χρήστες

Παρότι η Xiaohongshu απέκτησε δικαιώματα μετάδοσης, η μεγαλύτερη πρόκλησή της είναι να ανταγωνιστεί την πανίσχυρη Douyin, την κινεζική έκδοση του TikTok. Η Douyin είχε εξασφαλίσει τα δικαιώματα του Μουντιάλ 2022 και σήμερα διαθέτει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς χρήστες. Αντίθετα, η Xiaohongshu είχε 245,3 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον Μάρτιο του 2026.

Για τη φετινή διοργάνωση, η Douyin επένδυσε σε γνωστούς σχολιαστές, δημιουργούς περιεχομένου και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με θεματολογία γύρω από το Μουντιάλ, επιχειρώντας να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού ακόμη και χωρίς αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης.

Τα στοιχεία δημοφιλίας αποτυπώνουν τον σκληρό ανταγωνισμό. Στο κινεζικό App Store της Apple, η εμπορική εφαρμογή της Douyin βρισκόταν στην πρώτη θέση των λήψεων. Η εφαρμογή της CCTV για το Μουντιάλ ήταν δεύτερη, η επίσημη εφαρμογή αθλητικού στοιχηματισμού της χώρας έκτη και η Xiaohongshu ένατη.

Το Μουντιάλ ως όχημα εξαγωγής της κινεζικής τεχνολογίας

Η επιρροή της Κίνας στο Μουντιάλ δεν περιορίζεται στους θεατές. Οι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες χρησιμοποιούν τη διοργάνωση ως πλατφόρμα διεθνούς ανάπτυξης. Η Tencent Cloud ανακοίνωσε ότι τα δύο τρίτα των επίσημων πλατφορμών μετάδοσης του Μουντιάλ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού χρησιμοποιούν τις δικές της υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Η εταιρεία υποστηρίζει τη μετάδοση αγώνων σε 16 διαφορετικές αγορές, μεταξύ των οποίων η Σιγκαπούρη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αργεντινή.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη που έχει προσφέρει ποτέ κινεζικός πάροχος υποδομών σε διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη του Μουντιάλ 2026 δεν διεξάγεται μόνο στα γήπεδα αλλά και στα δίκτυα δεδομένων, στις εφαρμογές και στις ψηφιακές πλατφόρμες που διεκδικούν το μέλλον της αθλητικής κατανάλωσης.

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