Παγκόσμιo: Τώρα ξεκινάει το καλό, 1UP* στο Μεξικό και συνολικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο μπαίνει πλέον σε ρυθμούς δεύτερης αγωνιστικής και κάθε αποτέλεσμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Οι ομάδες που ξεκίνησαν με νίκη θέλουν να πλησιάσουν την πρόκριση, ενώ όσες έχασαν βαθμούς στην πρεμιέρα γνωρίζουν πως δεν υπάρχουν πλέον πολλά περιθώρια για λάθη.

Η δράση συνεχίζεται με τέσσερις αναμετρήσεις που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις ισορροπίες στους ομίλους, ενώ οι Super αποδόσεις* και το αγαπημένο 1UP* της Superbet ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον.

Ελβετία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη: Το πρώτο βήμα προς τα νοκ άουτ

Η Ελβετία έδειξε στην πρεμιέρα γιατί αποτελεί μία από τις πιο σταθερές ομάδες των τελευταίων διοργανώσεων.

Απέναντί της, η Βοσνία/Ερζεγοβίνη θέλει να αξιοποιήσει την εμπειρία του Έντιν Τζέκο και να πάρει ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια. Οι ισορροπίες είναι λεπτές και κάθε βαθμός μετράει.

Καναδάς – Κατάρ: Η διοργανώτρια ψάχνει το πρώτο της τρίποντο

Ο Καναδάς άφησε θετικές εντυπώσεις στην πρεμιέρα και τώρα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης.

Οι Αλφόνσο Ντέιβις και Τζόναθαν Ντέιβιντ παραμένουν τα μεγάλα όπλα των διοργανωτών, απέναντι σε ένα Κατάρ που απέδειξε κόντρα στην Ελβετία ότι δεν πρόκειται να παραδώσει εύκολα τα όπλα.

1UP* στο Μεξικό απέναντι στη Νότια Κορέα!

Το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας έρχεται από τον Α’ Όμιλο. Το Μεξικό, μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στη Νότια Αφρική, θέλει να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση απέναντι στη φορμαρισμένη Νότια Κορέα, η οποία ξεκίνησε επίσης με τρίποντο.

Από τη μία πλευρά ο Σαντιάγο Χιμένες και η ώθηση των Μεξικανών φιλάθλων. Από την άλλη ο Σον Χέουνγκ-Μιν, που συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο επικίνδυνους επιθετικούς της διοργάνωσης.

Και επειδή το Παγκόσμιο θέλει πάντα κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη του Μεξικού.

👉 Αν το Μεξικό προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Με τις Super αποδόσεις* και το 1UP*, ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Γιατί στο Παγκόσμιο δεν αρκεί να βλέπεις μπάλα. Ήρθε η ώρα να δείξεις ότι την... ξέρεις κιόλας.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Παγκόσμιο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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