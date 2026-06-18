Επίσημο: Στην Μάλαγα ο Βιντορέτα (pic)

Η Μάλαγα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τσους Βιντορέτα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Μάλαγα μπήκε και επίσημα σε μία νέα εποχή! Μετά την αποχώρηση του Ιμπόν Ναβάρο, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα, ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του.

Ο Τσους Βιντορέτα είναι ο… εκλεκτός, επιβεβαιώνοντας τις φήμες. Ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας τους, με τον 59χρονο να υπογράφει μέχρι το 2028.