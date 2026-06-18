Ολυμπιακός: Το βίντεο από τους πανηγυρισμούς της κατάκτησης της Euroleague (vid)

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο με τους πανηγυρισμούς από την κατάκτηση της Euroleague στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει φέτος της Euroleague και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο από τους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Μάλιστα, έγραψε στην ανάρτηση: «Η μεγαλύτερη δόξα μας δεν έγκειται στο να μην πέφτουμε ποτέ, αλλά στο να σηκωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε – Κομφούκιος

Ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει. Δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει. Και για αυτό ανέβηκε στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης ξανά.

Στις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαΐου η υποδοχή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ήταν η απόλυτη απόδειξη ότι οι μεγαλύτερες νίκες ανήκουν σε αυτούς που δεν τα παρατάνε ποτέ.

Ξαναζήστε μέσω του OlympiacosBC TV το θρυλικό ταξίδι του λεωφορείου προς τη δόξα. Μια διαδρομή γεμάτη πάθος, πίστη και περηφάνια, περικυκλωμένη από μια ατέλειωτη θάλασσα ερυθρόλευκων.

Μια ιστορική νύχτα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις μνήμες και τις καρδιές μας».